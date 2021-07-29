Под Смоленском завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"

Житель Смоленской области стал фигурантом уголовного дела после того, как разместил в "Банке памяти" фото Гитлера. Как сообщили в СУ СКР по Смоленской области, 47-летний смолянин подозревается в "распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернении символов воинской славы России, совершенных публично".

По данным следствия, мужчина, разместив фото Адольфа Гитлера в базе данных проекта "Банк памяти", исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

В ближайшее время суд решит вопрос об аресте подозреваемого.