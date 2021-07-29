Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина

Сеть мощных эндоскопических центров поможет столичным врачам в лечении онкологических заболеваний. Пилотный проект по ее созданию реализуется по решению правительства Москвы. Самый первый такой центр на базе городской клинической больницы имени Боткина открыл в пятницу, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что осенью откроется и второй центр - в клинике имени Буянова. "Это позволит проводить вдвое больше исследований гастроскопии и колоноскопии", - сказал он. - А значит, и выявлять больше онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта на самых на ранних стадиях".

Именно заболевания органов пищеварения лидируют сейчас в структуре злокачественных новообразований москвичей. На их долю приходится 23 процента от выявленных недоброкачественных опухолей. Эндоскопические же методы могут помочь не только своевременно поставить пациенту точный диагноз, но и при необходимости сразу удалить небольшую опухоль. Причем, сделать это в ходе малотравматичных, а не обширных полостных операций. К тому же зачастую отпадает и потребность в лучевой и химиотерапии. Но большинство пациентов, отметил мэр, боятся таких процедур из- за неприятных ощущений во время их проведения в старых маломощных центрах. "Здесь же, в больнице Боткина, их проводят абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно. Я надеюсь, что количество своевременных диагнозов и оказание помощи после введения двух центров кратно увеличится", - продолжал Собянин.

Под эндоскопический центр в клинике имени Боткина отведены два первых этажа корпуса N 22, где недавно был сделан комплексный ремонт. Мощность центра - более 320 исследований в сутки или около 115 тысяч в год. Для их проведения оборудованы восемь процедурных с палатой пробуждения на десять коек, установлено около 200 единиц самого современного медицинского оборудования. Есть в том числе и аппарат Fujifilm Eluxeo, который позволяет дополнить стандартное эндоскопическое исследование микроскопией опухолевой ткани, обеспечивает хранение и передачу видеоинформации. Диагноз и назначения врача сразу после обследования загружаются на единую цифровую платформу города и становятся доступны как докторам любого медицинского учреждения столицы, так и самому пациенту в его электронной медицинской карте.

Чтобы пройти необходимое исследование, пациенту достаточно провести здесь полтора часа, включая отдых после процедуры. В перспективе это можно будет сделать в любой день недели и любое удобное для человека время суток. После исследования в эндоскопическом центре пациент при необходимости продолжит лечение либо в своей поликлинике по месту жительства, либо на базе одного из шести крупных онкоцентров, созданных в последнее время в столице.

Напомню, для переоснащения медучреждений Москвы за 2020-2023 годы в столице будет установлено 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования, среди которого 41 ангиограф, 132 аппарата КТ, 101 аппарат МРТ, 2 926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другая техника.