Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о взаимодействии в техническом переоснащении военкоматов региона.

"Мы принимаем ряд важных решений о цифровой трансформации и переходу к современному облику военных комиссариатов. Это позволит более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами, с нашими ветеранами", - объяснил необходимость такой работы глава оборонного ведомства России.

Шойгу подчеркнул, что подписанное соглашение носит не бумажный, а практический, прикладной характер. Это следует из текста документа. В приложении к нему, в частности, имеется график с перечнем и сроками исполнения намеченных в комиссариатах работ. Также в соглашении определен порядок их финансирования.

Посмотрев проект цифровой трансформации военкоматов Подмосковья, министр сделал несколько замечаний. Его, в частности, не совсем устроил срок, который по новым правилам собираются отвести на постановку граждан на воинский учет. "Сокращение до 10 с 30 дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что дальше предстоит провести работу по всей России, и подобные графики появятся во всех субъектах страны. "У нас серьезные планы - в течение года, максимум двух, навести в военкоматах тот порядок, который должен быть", - сообщил министр.

Губернатор Воробьев пообещал, что все военкоматы области (их в регионе три десятка) будут отремонтированы и приведены к современным стандартам. "Самое главное - это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, иногда даже не выходя из дома", - высказался глава Подмосковья.

Напомним, что все началось около двух месяцев назад с внезапного прихода министра обороны в Черемушкинский военкомат Москвы. Пройдя по кабинетам и пообщавшись с сотрудниками, Шойгу остался недоволен техническим оснащением комиссариата. "У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?" - возмутился министр.

Уже через несколько дней во время рабочей поездки в Тверскую область Шойгу на встрече с губернатором региона Игорем Руденей объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям комиссариатов и призывных пунктов во всех регионах страны. "Военкоматы в армии - это как гардеробы в театрах. Предлагаю дать старт большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов. Чтобы они были современными, чтоб туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - заявил министр. Тогда же он обозначил и сроки для выполнения этой работы. "Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку такого проекта?" - обратился Шойгу к губернатору Тверской области.