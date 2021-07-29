Синоптик рассказал о температурных рекордах июля

Июль 2021 года может войти в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Среднемесячная температура оказалась на 2,6 градуса выше многолетней нормы и это по теплу - пока шестое место с 1948 года. Жарче было только в июле 1972 года (среднемесячная температура - +22,4), 2001 года (+23,0), 2002 года (+22,6), 2010 года (+26,0), 2011 года (+23,4). То есть, последний раз подобный жаркий июль был 10 лет назад. Однако с учетом прогноза, возможно, что нынешний месяц переместится на четвертую или даже третью строчку температурного пьедестала с окончательным средним показателем +23,0", - написал синоптик на своей странице в Instagram.

По его словам, по засушливости июль 2021 года пока занимает восьмое место - за месяц дожди фиксировались в течение всего восьми дней.

"В столичный осадкомер попало всего 35 мм или 37% от положенного за весь июль, являющийся самым "мокрым" в году", - пояснил Тишковец.

Впрочем, и по этому показателю статистика может быть скорректирована - в пятницу синоптики прогнозируют грозу с дождем.