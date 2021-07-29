Собянин поддержал идею "Единой России" о создании окружных и районных волонтерских центров

Сергей Собянин поддержал идею кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Артема Метелева о создании окружных и районных волонтерских центров. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте, где написал: "Кандидат в депутаты Государственной думы Артем Метелев предлагает создать сеть окружных и районных "доброцентров" - точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города в целом. Правильная и полезная идея, которую мы обязательно реализуем".