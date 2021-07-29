Собянин: В Печатниках будет создан один из крупнейших транспортных узлов столицы

Существенно улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке столицы новый узел, который в районе Печатники объединит две станции метро, Московский центральный диаметр-2 и Юго- Восточную хорду. К такому выводу пришел мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня эту гигантскую стройку.

Для пассажиров, которым удобнее пользоваться МЦД-2, строится новый современный железнодорожный вокзал, который так и называется "Печатники". Пока же они ездят от действующей станции "Люблино", от которой до метро "Печатники" надо в любую погоду идти еще больше километра по улице. С окончанием строительства вокзала МЦД-2 пересадка по принципу "сухие ноги" у них займет считаные минуты. Сложность же этой стройки состоит в том, что одновременно с вокзалом рядом строится станция метро Большой кольцевой линии, а так же прокладывается Юго- Восточная хорда с гигантской транспортной развязкой на пересечении с Люблинской улицей.

"Я считаю, что это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу как минимум в трех районах Москвы - Печатники, Люблино и Текстильщики", - сказал мэр. По его оценке все основные работы будут закончены уже в следующем году. Открытие нового ТПУ улучшит транспортное обслуживание более чем 360 тысяч горожан. Только в сутки им смогут пользоваться по 80 тысяч пассажиров. У всех них всегда будет выбор, каким видом транспорта лучше всего отправиться в дорогу.

Собянин напомнил, что в ближайшие выходные отмечается День работника железнодорожного транспорта. Поздравляя железнодорожников с наступающим профессиональным праздником, он сказал: "Тысячи людей, которые работают на Московской железной дороге, внесли огромный вклад в развитие нашего города. Центральный железнодорожный узел всегда играл огромную роль в становлении и развитии Москвы, но в последние годы это не просто магистральный транспорт, который перевозит из одной части страны в другую, но и часть общественного транспорта Москвы".