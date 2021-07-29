Собянин: В Печатниках будет создан один из крупнейших транспортных узлов столицы

Новости

Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 18:41
Рубрика: Власть

Собянин: В Печатниках будет создан один из крупнейших транспортных узлов столицы

Текст: Любовь Проценко
Существенно улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке столицы новый узел, который в районе Печатники объединит две станции метро, Московский центральный диаметр-2 и Юго- Восточную хорду. К такому выводу пришел мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня эту гигантскую стройку.

Для пассажиров, которым удобнее пользоваться МЦД-2, строится новый современный железнодорожный вокзал, который так и называется "Печатники". Пока же они ездят от действующей станции "Люблино", от которой до метро "Печатники" надо в любую погоду идти еще больше километра по улице. С окончанием строительства вокзала МЦД-2 пересадка по принципу "сухие ноги" у них займет считаные минуты. Сложность же этой стройки состоит в том, что одновременно с вокзалом рядом строится станция метро Большой кольцевой линии, а так же прокладывается Юго- Восточная хорда с гигантской транспортной развязкой на пересечении с Люблинской улицей.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: До конца года в столице запустят две трети Большой кольцевой линии

"Я считаю, что это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу как минимум в трех районах Москвы - Печатники, Люблино и Текстильщики", - сказал мэр. По его оценке все основные работы будут закончены уже в следующем году. Открытие нового ТПУ улучшит транспортное обслуживание более чем 360 тысяч горожан. Только в сутки им смогут пользоваться по 80 тысяч пассажиров. У всех них всегда будет выбор, каким видом транспорта лучше всего отправиться в дорогу.

Собянин напомнил, что в ближайшие выходные отмечается День работника железнодорожного транспорта. Поздравляя железнодорожников с наступающим профессиональным праздником, он сказал: "Тысячи людей, которые работают на Московской железной дороге, внесли огромный вклад в развитие нашего города. Центральный железнодорожный узел всегда играл огромную роль в становлении и развитии Москвы, но в последние годы это не просто магистральный транспорт, который перевозит из одной части страны в другую, но и часть общественного транспорта Москвы".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому