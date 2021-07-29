Под Тулой начали проверку после обрушения потолка в аварийном доме

Прокуратура Тульской области начала проверку после обрушения потолочного перекрытия в 115-летнем доме поселка Товарковский Богородицкого района, сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел утром 22 июля. К счастью, никто не пострадал.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что постройка, которую здесь зовут бараком, еще в 2017 году была признана аварийной. Теперь в прокуратуре проведут проверку исполнения законодательства о содержании и расселении аварийного жилья.

В прокуратуре отметили, что в 2018 году суд обязал районную администрацию переселить три семьи из этого аварийного дома, предоставив им жилье по договору соцнайма. Однако до сих пор этого сделано не было, несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу.

В 2020 году эту же администрацию суд обязал создать маневренный жилищный фонд, и в райцентре Богородицке такое жилье есть. Однако, как выяснила прокуратура, это жилье не отвечает санитарным нормам. Жильцам из аварийного дома предложили жилье без водопровода и с печным отоплением.

Теперь главе районной администрации внесено представление, а ситуация с расселением жильцов находится на контроле прокуратуры области.