В Ярославле лжепациентка стационара обворовывала больных

В Ярославле возбуждено уголовное дело о серии краж из больничных палат у пациентов.

Как сообщили в УМВД по Ярославской области, с заявлением в полицию обратилась пациентка одной из больниц Дзержинского района, у которой из прикроватной тумбочки неизвестные похитили сумку с шестью тысячами рублей и ювелирными украшениями.

- В ходе оперативных мероприятий в здании лечебного учреждения с поличным была задержана подозреваемая - женщина 1988 года рождения, жительница Дзержинского района Ярославля, - рассказали в полиции.

Задержанная дала признательные показания. Выяснилось также, что кражи происходили в различных отделениях больницы в течение месяца, и всегда по одной схеме: в обеденное время, когда пациенты выходили из палат в столовую, женщина переодевалась в халат и тапочки и под видом пациентки проходила в отделения и совершала кражи личных вещей у больных.

В УМВД добавили, что сейчас идет работа по выявлению новых фактов преступной деятельности подозреваемой, а также устанавливается размер нанесенного ею ущерба.