В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

Тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В голосовании смогут участвовать все совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта.

Так будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.

Тестирование системы электронного голосования пройдет уже в седьмой раз. Наряду с жителями города проверять систему будут хакеры. Тот из них, кто во время голосования сможет найти уязвимости в системе и повлиять на ее работу, получит денежный приз в размере 2 млн руб. После завершения тестирования специалисты изучат все попытки взлома, чтобы сделать онлайн-голосование еще более безопасным.

Голосование открыто с 8:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля.

Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.