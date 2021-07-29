В Москве проверяют систему онлайн-выборов

В Москве тестируется система дистанционного электронного голосования. В проверке, которая завершится вечером 30 июля, уже приняли участие более 90 тысяч горожан. Это данные Общественного штаба по наблюдению за выборами на момент подписания номера.

Предстоящей осенью помимо выборов в Госдуму в Москве пройдут довыборы депутатов гордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в Щукино. Отдать свой голос жители города смогут как на обычном избирательном участке, так и онлайн. Дистанционное голосование помимо столицы пройдет в Севастополе, а также в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Регионы проведут его на платформе, разработанной ЦИК совместно с минцифры и "Ростелекомом", а Москва - на платформе, созданной мэрией. Ее сейчас и тестируют. Уже в седьмой раз. Регулярные проверки, отмечают в Общественном штабе, помогают вовремя выявлять и устранять недочеты, а также делать систему удобнее и проще для пользователей. Проверка продлится до 20.00 30 июля. Принять участие могут все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, для участия в пробном голосовании дополнительная регистрация не нужна. Горожан просят ответить на два вопроса. Первый - представители каких профессий должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. При условии, что у них нет медотвода. Второй - куда город должен вкладывать больше средств - в развитие общественного транспорта или инфраструктуры для личных автомобилей.