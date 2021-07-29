В пяти округах МО введут льготный проезд на коммерческих маршрутах

С 1 августа в пяти округах Подмосковья стартует пилотный проект по введению льготного проезда на коммерческих маршрутах. Перевозчики будут предоставлять пассажирам льготы и скидки, а область компенсирует им выпадающие доходы.

В пилот вошли Люберцы, Одинцово, Чеховский, Наро-Фоминский и Ленинский округа. По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анны Кротовой, эти муниципалитеты отобраны потому, что в них работает больше всего коммерческих перевозчиков.

Доля коммерческих маршрутов здесь составляет 58%, в то время как средний показатель по региону едва достигает 30%. По ее словам, за последние четыре года число запросов жителей на льготный проезд увеличилось на 80%.

"Мы предлагаем не переводить коммерческие маршруты в регулируемый тариф, а подписать соглашение с коммерческими перевозчиками о применении льгот и скидок", - уточнила Кротова. Перевозчики к таким нововведениям готовы.

Все льготные категории пассажиров смогут ездить на коммерческих маршрутах при предъявлении документов, подтверждающих право на бесплатный проезд.

Школьники и студенты дневных отделений вузов получат 50-процентную скидку на оплату проезда.

А обладатели транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" смогут использовать программы лояльности карт так же, как и на обычных регулярных маршрутах.

По подсчетам властей, нововведениями в пилотных муниципалитетах смогут воспользоваться порядка 1,1 миллиона человек, в том числе 800 тысяч льготников.