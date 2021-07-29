В Подмосковье одиноких пенсионеров защитят от утечек газа

Устанавливать в квартирах одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет приборы автоматического отключения газа предложил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. "В течение месяца мы разработаем такую программу помощи", - сообщил он на совещании с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

За последние шесть лет в регионе случилось 130 так называемых газовых хлопков. Из них 50 в многоквартирных домах, 61 - в частном секторе, остальные 19 - в нежилых зданиях. Самой частой причиной газовых происшествий в многоквартирных домах считается неосторожное обращение с газом - пресловутый человеческий фактор. На втором месте неисправность газовых приборов, на третьем - самовольная замена или установка газового оборудования.

В индивидуальном жилом секторе тройка самых частых причин газовых хлопков выглядит так: сначала неисправности в оборудовании, потом неосторожное обращение и несоблюдение правил эксплуатации газовых приборов. А сейчас в Подмосковье полным ходом идет социальная газификация, до конца текущего года будут газифицированы более 40 тысяч домов. "Установка автоматики, которая в случае утечки отключит газ или хотя бы предупредит об опасности звуковым сигналом, будет реальной заботой о пенсионерах", - уверен Хромушин. Он считает, что пилотный проект можно было бы начать с нескольких муниципалитетов, в которых проживают больше всего одиноких пенсионеров.

Система газ-контроля будет устанавливаться и во всех многоквартирных домах, где по программе капремонта предусмотрена замена газового оборудования. Таких домов в этом году в области будет 244.