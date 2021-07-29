В Подмосковье задержали серийных автоворов

Автоворы специализировались на кражах автомашин корейского производства. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что ночью угонщики с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили иномарку, припаркованную возле одного из домов на улице Лесной городского округа Дзержинский.

Полицейские в течение нескольких часов установили и задержали автоворов в "гараже-отстойнике", расположенном в Рузском городском округе. Ими оказались двое уроженцев Средней Азии в возрасте 41 года. Там же была обнаружена похищенная иномарка. Вскоре в Ленинском городском округе был задержан их сообщник - 38-летний уроженец Закавказья.

При проведении обысков полицейские обнаружили мобильные телефоны, использовавшиеся во время совершения преступления, и оборудование, предназначенное для несанкционированного вскрытия охранных систем и запуска двигателя автомашин. Были обнаружены еще два ранее похищенных автомобиля.

Правоохранители считают, что задержанные - серийные автоворы и причастны еще к шести таким кражам в Московской области. Общая сумма ущерба от всех преступлений составила более семи миллионов рублей.

Двое из задержанных взяты под стражу.