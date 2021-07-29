Владимир Путин оценил ситуацию в Белгородской области

Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции провел встречу с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Президент попросил руководителя региона заняться вопросами здравоохранения и решить проблему с нехваткой врачей. Гладков в свою очередь рассказал, как в области идет борьба с коронавирусом и ростом цен.

В самом начале разговора Путин отметил, что Гладков быстро вошел в курс дел. Напомним, что президент РФ назначил его врио губернатора в ноябре 2020 года, поскольку в сентябре досрочно сложил полномочия руководителя региона Евгений Савченко. "Вы возглавляете регион, который у нас всегда, на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям был впереди. И сейчас он демонстрирует хорошие темпы", - сказал президент. Но есть и проблемы, требующие решения, добавил Путин. Он обратил внимание на ситуацию в здравоохранении в Белгородской области и на сокращающийся уровень постоянного населения региона. "У вас обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны. Поэтому на это вам, как руководителю региона, следует тоже обратить особое внимание", - сказал Путин.

Одной из самых важных мер поддержки медиков глава государства назвал обеспеченность жильем. "Если медработники обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас. Все остальные показатели, составляющие у вас в хорошем состоянии. Посмотрите на это повнимательнее. Если какая-то дополнительная поддержка нужна, давайте об этом тоже подумаем", - сказал Путин.

Врио губернатора подтвердил, что на сегодняшний день в регионе 87% заполненных ставок в сфере здравоохранения. "И действительно, очень много езжу по населенным пунктам. Когда приезжаешь в село, в район и нет одного врача, для них это катастрофа", - рассказал он. По его словам, будет направлено 660 млн рублей на приобретение квартир для медиков во всех районах региона. "Задача поставлена - до 1 января 2022 года у меня будет ноль вакансий", - сказал врио губернатора.

В ответ Путин назвал неуместным формальный подход к обеспеченности регионов медицинскими кадрами. "Вакансии - не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить", - отметил президент. Путин также обратил внимание, что Белгородская область относится к мало обеспеченным водными ресурсами территориям. "Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем", - сказал Путин. Гладков рассказал, что на решение этого вопроса требуется 11 млрд рублей.

Власти Белгородской области направят 660 млн рублей на приобретение квартир для медиков во всех районах региона

Еще одна важная проблема, о которой упомянул сам губернатор, - цены. "Еще когда я в ноябре после вашего решения прибыл в регион, стоимость огурцов, помидоров была крайне высокая - до 500 рублей", - рассказал Гладков. Но, по его словам, принятые меры позволили снизить цены на так называемый "борщевой набор". "Мы морковь, например, со 150 рублей смогли снизить до 50, свеклу - со 100 до 25. Конечно, не во всех магазинах - с моей точки зрения, это невозможно, - но в каждом населенном пункте мы на рынках, в местных торговых сетях смогли договориться с производителями, сократить логистические цепочки, цена такая есть", - рассказал он. По его словам, также были снижены цены на мясо птицы, идет работа по регулированию цен на свинину, масло сахар. "Но в конце года все-таки очень хочу от ручного управления перейти к системной адресной поддержке", - отметил Гладков.

Врио губернатора также сообщил президенту, что зарплату бюджетников в Белгородской области, которые получают самую низкую заработную плату от 8 до 12 тыс. рублей, с 1 октября поднимут на 20%. "Вы поручили нам уделить максимальное внимание людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - пояснил он свое решение. Говоря о борьбе с коронавирусом, врио губернатора рассказал, что около 65% жителей Белгородской области старше 60 лет завершили вакцинацию от коронавируса. "План мы ставим 750 тысяч. Это цифра для достижения коллективного иммунитета", - отметил он. Гладков также добавил , что в регионе самый низкий в Центральном федеральном округе коэффициент заболеваемости коронавирусом - 8,78.

Владимир Путин по итогам встречи отметил, что в целом все основные показатели у региона в позитивной зоне. "Начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей", - отметил он. Путин также поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону, отметив, что надо это просчитать. "Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это", - заверил президент.