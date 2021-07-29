Владимир Путин оценил ситуацию в Белгородской области

В самом начале разговора Путин отметил, что Гладков быстро вошел в курс дел. Напомним, что президент РФ назначил его врио губернатора в ноябре 2020 года, поскольку в сентябре досрочно сложил полномочия руководителя региона Евгений Савченко. "Вы возглавляете регион, который у нас всегда, на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям был впереди. И сейчас он демонстрирует хорошие темпы", - сказал президент. Но есть и проблемы, требующие решения, добавил Путин. Он обратил внимание на ситуацию в здравоохранении в Белгородской области и на сокращающийся уровень постоянного населения региона. "У вас обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны. Поэтому на это вам, как руководителю региона, следует тоже обратить особое внимание", - сказал Путин.
Одной из самых важных мер поддержки медиков глава государства назвал обеспеченность жильем. "Если медработники обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас. Все остальные показатели, составляющие у вас в хорошем состоянии. Посмотрите на это повнимательнее. Если какая-то дополнительная поддержка нужна, давайте об этом тоже подумаем", - сказал Путин.
Врио губернатора подтвердил, что на сегодняшний день в регионе 87% заполненных ставок в сфере здравоохранения. "И действительно, очень много езжу по населенным пунктам. Когда приезжаешь в село, в район и нет одного врача, для них это катастрофа", - рассказал он. По его словам, будет направлено 660 млн рублей на приобретение квартир для медиков во всех районах региона. "Задача поставлена - до 1 января 2022 года у меня будет ноль вакансий", - сказал врио губернатора.
В ответ Путин назвал неуместным формальный подход к обеспеченности регионов медицинскими кадрами. "Вакансии - не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить", - отметил президент. Путин также обратил внимание, что Белгородская область относится к мало обеспеченным водными ресурсами территориям. "Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем", - сказал Путин. Гладков рассказал, что на решение этого вопроса требуется 11 млрд рублей.
Еще одна важная проблема, о которой упомянул сам губернатор, - цены. "Еще когда я в ноябре после вашего решения прибыл в регион, стоимость огурцов, помидоров была крайне высокая - до 500 рублей", - рассказал Гладков. Но, по его словам, принятые меры позволили снизить цены на так называемый "борщевой набор". "Мы морковь, например, со 150 рублей смогли снизить до 50, свеклу - со 100 до 25. Конечно, не во всех магазинах - с моей точки зрения, это невозможно, - но в каждом населенном пункте мы на рынках, в местных торговых сетях смогли договориться с производителями, сократить логистические цепочки, цена такая есть", - рассказал он. По его словам, также были снижены цены на мясо птицы, идет работа по регулированию цен на свинину, масло сахар. "Но в конце года все-таки очень хочу от ручного управления перейти к системной адресной поддержке", - отметил Гладков.
Врио губернатора также сообщил президенту, что зарплату бюджетников в Белгородской области, которые получают самую низкую заработную плату от 8 до 12 тыс. рублей, с 1 октября поднимут на 20%. "Вы поручили нам уделить максимальное внимание людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - пояснил он свое решение. Говоря о борьбе с коронавирусом, врио губернатора рассказал, что около 65% жителей Белгородской области старше 60 лет завершили вакцинацию от коронавируса. "План мы ставим 750 тысяч. Это цифра для достижения коллективного иммунитета", - отметил он. Гладков также добавил , что в регионе самый низкий в Центральном федеральном округе коэффициент заболеваемости коронавирусом - 8,78.
Владимир Путин по итогам встречи отметил, что в целом все основные показатели у региона в позитивной зоне. "Начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей", - отметил он. Путин также поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону, отметив, что надо это просчитать. "Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это", - заверил президент.