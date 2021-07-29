Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса

Улучшение ситуации с коронавирусом в столице позволит вернуть в обычный режим павильоны "Здоровая Москва", которые временно были перепрофилированы исключительно под вакцинацию. Об этом в эфире "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, количество исследований в рамках диспансеризации планируется увеличить. В павильонах можно будет сдать также биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.

"Мы сдерживали диспансеризацию в силу того, что поликлиники, павильоны в парках были загружены борьбой с COVID-19 и вакцинацией. Сегодня эти мощности быстро освобождаются", - сказал глава города. Он уточнил, что в первую очередь проверить свое здоровье следует переболевшим коронавирусом.