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29.07.2021 05:26

Что покажет сельскохозяйственная микроперепись

Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 170(8521)
На Дальнем Востоке завершается подготовка к первой сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдет в России с 1 по 30 августа. Она будет проведена в виде выборочного федерального статистического наблюдения и охватит не менее 30 процентов объектов, зафиксированных по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Фото: Из архива Ольги Желябовской
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Впрочем, выборочность довольно условна и касается только личных подсобных хозяйств граждан. А вот занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью юридические лица все без исключения обязаны будут ответить на заданные вопросы.

- Задача микропереписи - сбор статистических данных, которые лягут в основу прогноза социально-экономического развития сельского хозяйства и анализа эффективности мер поддержки, существующих в Российской Федерации, - отмечает директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова.

В регионах уже определились, сколько объектов попадет в поле зрения органов статистики. Так, в Хабаровскстате сообщили, что в крае будут переписаны около 70 сельскохозяйственных организаций, 400 крестьянских хозяйств, примерно 430 некоммерческих объединений и почти 59 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Здесь уточнили, что фермеры, индивидуальные предприниматели, представители организаций и некоммерческих объединений самостоятельно заполнят переписные листы или электронные формы сбора информации. На подворья граждан наведаются переписчики. Они зайдут далеко не в каждый дом, только к жителям сел за исключением труднодоступных населенных пунктов и тех поселений, где располагаются менее десяти хозяйств.

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По этой причине, как рассказала начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Сахастата Кыдана Егорова, в ходе микропереписи не будет учтено поголовье оленей: оленеводство по всей стране развито в труднодоступных районах.

- Проведение микропереписи позволит узнать, какие структурные изменения произошли в сельском хозяйстве с 2016 года по регионам РФ и в целом. Кроме того, мы узнаем основные показатели сельского хозяйства по категориям производителей. На основе полученных данных будут приниматься меры по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, - отмечает Кыдана Егорова.

По ее словам, еще одной особенностью предстоящей работы станет то, что всех дачников опрашивать не планируется. Переписные листы будут заполнять в целом по некоммерческим товариществам со слов их председателей или уполномоченных. При этом статистику будет интересовать только три показателя: количество земельных участков, их общая площадь и сколько из них освоено.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Сельскохозяйственная микроперепись не ставит задачу собрать персонифицированные данные о каждом объекте. В органах статистики подчеркивают, что вся полученная информация будет использована в обобщенном до уровня муниципального образования виде.

Окончательные итоги микропереписи подведут и опубликуют в четвертом квартале 2022 года. После этого их про­анализируют и, возможно, сделают выводы.

Прямая речь

Денис Бочкарев, министр сельского хозяйства Забайкальского края:

- Участие в переписи является обязательным для юридических лиц и общественной обязанностью физических лиц Забайкалья, ведущих деятельность в аграрном секторе. Все полученные сведения конфиденциальны и будут использованы только для формирования сводной официальной статистической информации. Сбор сведений о юридических лицах станет осуществляться путем самозаполнения бумажных бланков переписных листов или их электронных форм с использованием системы web-сбора Росстата.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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