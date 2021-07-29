Юго-запад Сахалина потерял шансы на восстановление популяции горбуши

Новости

Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем 05:48
В Приамурье выпустили тигрицу из приморского центра реабилитации 05:41
"Фиорентина" намерена продать Кокорина 05:38
Евгений Рылов вышел в финал на 200 метров на спине с лучшим временем 05:31
Финке стал олимпийским чемпионом в плавании на 800 метров 05:27
Чупков анонсировал завершение карьеры пловца 05:20
Переправу пусковой установки "Ярс" показали на видео 05:00
Пожаловаться в Роспотребнадзор на качество товаров станет проще 05:00
Итальянки выиграли "золото" в гребле в легковесных парных двойках 04:58
Мировой рекордсмен Антон Чупков остался без олимпийской медали 04:57
Новый посол Китая в США прибыл в Вашингтон 04:55
Ирландцы завоевали золотые медали ОИ-2020 в академической гребле 04:19
В Роспотребнадзоре перечислили осложнения после COVID-19 у детей 04:17
Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио 03:46
Хорватские гребцы выиграли золотые медали ОИ-2020 в соревнованиях двоек 03:44
Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от коронавируса 03:32
Посольство РФ призвало США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом 03:15
Эрдоган: Турция к 2023 году наладит добычу газа в Черном море 02:50
Американец осужден на 11 лет за незаконное получение выплат во время пандемии 02:46
Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание 02:20
В Греции прошли митинги против принудительной вакцинации от COVID-19 01:43
Иммунолог: Маловероятно появление устойчивого к вакцинам штамма SARS-CoV-2 00:57
Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив 00:38
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек 00:27
ВОЗ: Выявленный в РФ штамм не представляет глобальной опасности 00:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 05:22
Рубрика: Общество

Юго-запад Сахалина потерял шансы на восстановление популяции горбуши

Текст: Дмитрий Лисицын (руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина")
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 170(8521)
Завершился первый этап общественного мониторинга захода горбуши в водотоки острова Сахалин. Специалисты "Экологической вахты Сахалина" обследовали 27 наиболее крупных нерестовых рек, впадающих в южную часть Татарского пролива в пределах шести муниципальных районов области.

Горбуша была обнаружена только в двух реках - Красноярке и Пилевке. В первой насчитали около 3500 экземпляров. Реку охраняют работники рыбоводного завода, но на участках выше него лосося нет вообще. Заполнение нерестилищ оценивается в один-два процента оптимального показателя. И значительно менее процента показал учет во второй реке - Пилевке. Там мы нашли около 50 производителей.

Фото: Аксинья Симонова
Почему коренным народам трудно реализовать свое право на рыболовство

В остальных 25 реках полевая группа "Эковахты Сахалина" вообще не обнаружила горбуши. Зато в семи видны следы браконьерства, чаще на при­устьевых участках - то есть небольшое количество рыбы в эти реки все же заходило, но ее практически всю выловили.

От заполнения нерестилищ напрямую зависит возврат горбуши через два года - отложенная сейчас икра вернется взрослой рыбой из океана летом 2023 года. Обследованные реки составляют основу нерестового фонда тихоокеанских лососей юго-западного Сахалина, по официальным данным, они включают 3,3 миллиона квадратных метров нерестилищ. Там должно быть не менее семи миллионов производителей горбуши. Но их нет.

По мнению "Эковахты Сахалина", горбушу юго-западного побережья острова по линии нечетных лет можно с полной уверенностью считать окончательно уничтоженной в подавляющем большинстве рек. Восстановится ли она когда-либо до промысловых значений - большой вопрос, ответ на который может заставить себя ждать несколько десятков лет.

На юго-западе Сахалина в 25 нерестовых реках (всего их 27) горбуши нет вообще

В 60-70 годы ХХ века средний ежегодный вылов горбуши в этом промысловом районе Сахалина составлял шесть-восемь тысяч тонн, в 80-90-е - до четырех тысяч. Однако и тогда, и сейчас рыбаки (и, можно сказать, чиновники!) пропускали слишком мало лосося для нереста в реки, отдавая приоритет уловам. Когда ожидаемые подходы были меньше количества, необходимого для оптимального заполнения нерестилищ, промысел с разными оговорками все равно продолжался.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Власти и наука расставили приоритеты в промысле минтая и лосося

Показательным стал 2011 год, когда рыбохозяйственный институт СахНИРО прогнозировал к вылову 1,2 тысячи тонн, а областная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в свою очередь разрешила выловить 5,4 тысячи и установить для этого 75 ставных неводов длиной два-три километра каждый. Фактически же удалось добыть лишь 54 тонны горбуши при среднем заполнении нерестилищ менее пяти процентов. То есть рыбы уже почти не было, но ее продолжали добывать (по сути, добивать). Именно тогда, в 2011 году, были окончательно похоронены все шансы на восстановление горбуши юго-запада Сахалина.

В каждый нечетный год с 2013-го по 2021-й включительно на юго-западе Сахалина действовал запрет промысла горбуши, однако это не привело к восстановлению ее запасов.

Этот пример не стал уроком для чиновников, рыбопромышленников и ученых. Теперь аналогичная ситуация на востоке Сахалина - там тоже местами разрешен промысел, несмотря на ожидаемую острую нехватку возвратов горбуши даже для нереста.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание
ООН: Мьянма может стать источником распространения COVID-19
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел