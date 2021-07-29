Юго-запад Сахалина потерял шансы на восстановление популяции горбуши

Завершился первый этап общественного мониторинга захода горбуши в водотоки острова Сахалин. Специалисты "Экологической вахты Сахалина" обследовали 27 наиболее крупных нерестовых рек, впадающих в южную часть Татарского пролива в пределах шести муниципальных районов области.

Горбуша была обнаружена только в двух реках - Красноярке и Пилевке. В первой насчитали около 3500 экземпляров. Реку охраняют работники рыбоводного завода, но на участках выше него лосося нет вообще. Заполнение нерестилищ оценивается в один-два процента оптимального показателя. И значительно менее процента показал учет во второй реке - Пилевке. Там мы нашли около 50 производителей.

В остальных 25 реках полевая группа "Эковахты Сахалина" вообще не обнаружила горбуши. Зато в семи видны следы браконьерства, чаще на при­устьевых участках - то есть небольшое количество рыбы в эти реки все же заходило, но ее практически всю выловили.

От заполнения нерестилищ напрямую зависит возврат горбуши через два года - отложенная сейчас икра вернется взрослой рыбой из океана летом 2023 года. Обследованные реки составляют основу нерестового фонда тихоокеанских лососей юго-западного Сахалина, по официальным данным, они включают 3,3 миллиона квадратных метров нерестилищ. Там должно быть не менее семи миллионов производителей горбуши. Но их нет.

По мнению "Эковахты Сахалина", горбушу юго-западного побережья острова по линии нечетных лет можно с полной уверенностью считать окончательно уничтоженной в подавляющем большинстве рек. Восстановится ли она когда-либо до промысловых значений - большой вопрос, ответ на который может заставить себя ждать несколько десятков лет.

На юго-западе Сахалина в 25 нерестовых реках (всего их 27) горбуши нет вообще

В 60-70 годы ХХ века средний ежегодный вылов горбуши в этом промысловом районе Сахалина составлял шесть-восемь тысяч тонн, в 80-90-е - до четырех тысяч. Однако и тогда, и сейчас рыбаки (и, можно сказать, чиновники!) пропускали слишком мало лосося для нереста в реки, отдавая приоритет уловам. Когда ожидаемые подходы были меньше количества, необходимого для оптимального заполнения нерестилищ, промысел с разными оговорками все равно продолжался.

Показательным стал 2011 год, когда рыбохозяйственный институт СахНИРО прогнозировал к вылову 1,2 тысячи тонн, а областная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в свою очередь разрешила выловить 5,4 тысячи и установить для этого 75 ставных неводов длиной два-три километра каждый. Фактически же удалось добыть лишь 54 тонны горбуши при среднем заполнении нерестилищ менее пяти процентов. То есть рыбы уже почти не было, но ее продолжали добывать (по сути, добивать). Именно тогда, в 2011 году, были окончательно похоронены все шансы на восстановление горбуши юго-запада Сахалина.

В каждый нечетный год с 2013-го по 2021-й включительно на юго-западе Сахалина действовал запрет промысла горбуши, однако это не привело к восстановлению ее запасов.

Этот пример не стал уроком для чиновников, рыбопромышленников и ученых. Теперь аналогичная ситуация на востоке Сахалина - там тоже местами разрешен промысел, несмотря на ожидаемую острую нехватку возвратов горбуши даже для нереста.