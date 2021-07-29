Избран новый мэр столицы Приморья

В четверг депутаты Думы Владивостока единогласно утвердили и.о. главы администрации города Константина Шестакова в должности мэра. Никаких неожиданностей от выборов не ждали, разве что в соцсетях горожане повеселились: в альтернативу Шестакову для соблюдения формальностей подобрали 27-летнюю красавицу из аппарата контрольно-счетной палаты Приморья.

Константин Шестаков сам из туристов - в прямом и добром смысле слова. Первым местом его работы была туркомпания, потом, в администрации края, он занимал различные должности в сфере отдыха, пока не дорос до главы департамента и главы Координационного совета по туризму в ДФО, потом вошел в президиум Координационного совета по туризму при Минкультуры России. В сентябре 2019 года стал вице-губернатором, курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.

Пока он не вызывает никакой негативной реакции как чиновник, скорее наоборот: доступен, хорошо общается с журналистами, отвечает на заданные вопросы в соцсетях, разделяет негодование горожан по тому или иному поводу и реагирует на это, быстро решая проблему, если она ему подвластна. Собирается ввести в администрации города должность главного архитектора и объявить всероссийский конкурс на должность заместителя мэра по образованию.

- У меня подобралась хорошая команда, любящая Владивосток и готовая своим профессионализмом и упорством сделать его лучше. После мэрства для меня важно спокойно и не стыдясь смотреть людям в глаза, - заявил он журналистам сразу после назначения.

Нужно отметить, что во Владивостоке в последние годы градоначальники меняются с частотой раз в три года: Николаева и Пушкарева "ушли" по уголовным делам, бизнесмен Веркеенко ушел добровольно через несколько месяцев, так и не назвав причину решения. Предшественник Константина Шестакова Олег Гуменюк подал в отставку, поняв, что не справляется с управлением города.