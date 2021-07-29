МЧС: Повышается опасность аварий на море и на суше из-за дождей

На смену жаре и крайне сухой погоде в некоторые регионы приходят сильные дожди и опасный ветер. Это грозит новыми наводнениями и авариями на морских акваториях. О возможных рисках в ближайшее время рассказали метеорологи и ученые МЧС.

"В связи с активизацией циклонов и тайфунов в Тихом океане повышается вероятность аварий с морскими судами, в том числе с разливом нефтепродуктов. Связано это прежде всего с сильным волнением моря и плохой видимостью в акваториях Охотского, Японского и Берингова морей. При циклоне со средней скоростью ветра 30 м/сек. или 108 км/час высота волны может достигать до 15 метров". Такой прогноз представили специалисты из ВНИИ ГОЧС.

Кроме того, из-за ожидаемых сильных осадков возможны подтопления низинных участков местности на территории Забайкальского и юга Камчатского краев, а также в Бурятии.

"В результате прогрева воды в южных морях до 29 градусов повышается вероятность выпадения осадков конвективного характера с локальными подтоплениями участков местности. В области возможных ЧС попадают территории Краснодарского и Ставропольского краев, субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей" . - такие данные были озвучены в Национальном антикризисном центре МЧС.

Синоптики из Гидрометцентра также подтвердили, что высокая вода угрожает югу Сибири, большинству северокавказских республик и дальневосточным районам, где протекает река Амур.

В Сибирь с севера идет волна холода и дождей. Погода поможет забыть про пожары в Якутии

Зато, возможно, перестанут поступать тревожные сообщения из горящей Якутии. В ближайшие дни там, особенно в северных районах Якутии, ожидается приход холодной плохой погоды. Холода идут с севера через Урал в сторону Поволжья. От непогоды достанется Хакасии и югу Красноярского края. Там ожидается очень сильный дождь, гроза, град, ветер.

А в это время стало известно об очередной комплексной проверке МЧС России, которая пройдет 6 октября. По всей стране проверят системы тревожного оповещения населения. Дважды в год люди в городах слышат вой сирен, а сельских жителей оповещают по громкоговорителям. Также прерываются передачи телеканалов и радио, а на телефоны приходят предупреждающие СМС.

В пресс-службе МЧС России процитировали замминистра Виктора Ничипорчука о том, что поддержание систем оповещения в готовности находится на особом контроле полпредов президента.

"Сбои в экстренном оповещении недопустимы", - привели в пресс-службе МЧС слова Виктора Ничипорчука, сказанные им вчера на совещании.