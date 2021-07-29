МЧС: Повышается опасность аварий на море и на суше из-за дождей

Новости

Иммунолог: Маловероятно появление устойчивого к вакцинам штамма SARS-CoV-2 00:57
Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив 00:38
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек 00:27
ВОЗ: Выявленный в РФ штамм не представляет глобальной опасности 00:11
Никас Сафронов и Николай Дроздов вошли в жюри детской экологической премии 00:05
ПВО Сирии сбили из зенитного комплекса "Панцирь-С" беспилотник боевиков 28.07.2021
ООН: Мьянма может стать источником распространения COVID-19 28.07.2021
Штат Вашингтон запретил строительство заводов на ископаемом топливе 28.07.2021
Во Франции арестованы сообщники похитителя бриллиантов 28.07.2021
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне 28.07.2021
WhatsApp избавили от серьезного недостатка 28.07.2021
Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов 28.07.2021
Жителям Нью-Йорка заплатят по 100 долларов за прививку против COVID 28.07.2021
Скончалась экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова 28.07.2021
Эффективность вакцины Pfizer упала на 12 пунктов за шесть месяцев 28.07.2021
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии 28.07.2021
Проведена финальная коррекция орбиты модуля "Наука" перед стыковкой с МКС 28.07.2021
Педро Кастильо вступил в должность президента Перу 28.07.2021
Зеленский назначил нового главу Генштаба ВС Украины 28.07.2021
ВОЗ предостерегла от дополнительных доз вакцин от коронавируса 28.07.2021
Российские поликлиники оформят в едином стиле 28.07.2021
За сутки 112 военнослужащих вылечились от коронавируса 28.07.2021
Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели 28.07.2021
Рябков: Консультации в Женеве показали потенциал для сближения позиций с США 28.07.2021
Минстрой разрабатывает меры поддержки индивидуального строительства жилья 28.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 01:15
Рубрика: Происшествия

МЧС: Повышается опасность аварий на море и на суше из-за дождей

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 170(8521)
На смену жаре и крайне сухой погоде в некоторые регионы приходят сильные дожди и опасный ветер. Это грозит новыми наводнениями и авариями на морских акваториях. О возможных рисках в ближайшее время рассказали метеорологи и ученые МЧС.

"В связи с активизацией циклонов и тайфунов в Тихом океане повышается вероятность аварий с морскими судами, в том числе с разливом нефтепродуктов. Связано это прежде всего с сильным волнением моря и плохой видимостью в акваториях Охотского, Японского и Берингова морей. При циклоне со средней скоростью ветра 30 м/сек. или 108 км/час высота волны может достигать до 15 метров". Такой прогноз представили специалисты из ВНИИ ГОЧС.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крым придет новая волна аномальной жары

Кроме того, из-за ожидаемых сильных осадков возможны подтопления низинных участков местности на территории Забайкальского и юга Камчатского краев, а также в Бурятии.

"В результате прогрева воды в южных морях до 29 градусов повышается вероятность выпадения осадков конвективного характера с локальными подтоплениями участков местности. В области возможных ЧС попадают территории Краснодарского и Ставропольского краев, субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей" . - такие данные были озвучены в Национальном антикризисном центре МЧС.

Синоптики из Гидрометцентра также подтвердили, что высокая вода угрожает югу Сибири, большинству северокавказских республик и дальневосточным районам, где протекает река Амур.

В Сибирь с севера идет волна холода и дождей. Погода поможет забыть про пожары в Якутии

Зато, возможно, перестанут поступать тревожные сообщения из горящей Якутии. В ближайшие дни там, особенно в северных районах Якутии, ожидается приход холодной плохой погоды. Холода идут с севера через Урал в сторону Поволжья. От непогоды достанется Хакасии и югу Красноярского края. Там ожидается очень сильный дождь, гроза, град, ветер.

А в это время стало известно об очередной комплексной проверке МЧС России, которая пройдет 6 октября. По всей стране проверят системы тревожного оповещения населения. Дважды в год люди в городах слышат вой сирен, а сельских жителей оповещают по громкоговорителям. Также прерываются передачи телеканалов и радио, а на телефоны приходят предупреждающие СМС.

В пресс-службе МЧС России процитировали замминистра Виктора Ничипорчука о том, что поддержание систем оповещения в готовности находится на особом контроле полпредов президента.

"Сбои в экстренном оповещении недопустимы", - привели в пресс-службе МЧС слова Виктора Ничипорчука, сказанные им вчера на совещании.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Якутия ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край СКФО ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
В Роспотребнадзоре назвали количество вакцинированных россиян
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России