На Чукотке и в Магаданской области выпал снег

В ночь на четверг на Чукотке выпал снег, сообщается на сайте Чукотгидромета.

На арктическом побережье Чукотского автономного округа температура опустилась до ноля - минус пяти градусов.

"Облачно. На большей территории округа дождь. На арктическом побережье мокрый снег, - отмечено в сообщении.

Снег выпал и на севере Магаданской области. Об этом сообщил один из местных жителей, а затем информацию подтвердили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем", - цитирует "Интерфакс" сотрудника управления.