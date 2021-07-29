На Колыме туристам покажут птичьи базары, овцебыков и крабов

Территория Колымы уникальна. Я родился здесь, в Магадане, и уверен, что такой области, как наша, в России больше нет. Мы живем в замечательном мире, потому что у нас есть и море, и горы, и тайга, и реки, и озера. Охрана всего этого богатства, конечно, должна быть первостепенной задачей для всех здесь проживающих. И в то же время нужно быстрыми темпами развивать туризм. Для нашего региона это забытая тема, к сожалению.

Хочу привести цифры: Камчатку посещают 280 тысяч туристов в год, Сахалин - 260 тысяч, а Магаданскую область - две тысячи. Ну мы же не в 140 раз хуже Камчатки! Да, там, на полуострове, - вулканы, гейзеры. Но, поверьте, на Колыме такие красоты, которые местами даже Камчатке не снились.

Я считаю, что Магадан - это столица торосов. У местных жителей взгляд замыленный. Но вот обойдите вокруг полуострова Старицкого в ноябре, декабре, январе, феврале, марте, апреле: великолепные пейзажи, горные гряды, покрытые кедровым стлаником и лиственницей, живописные бухты, птичьи базары. И за такими видами люди по­едут. Ведь зачем сейчас многие туристы отправляются в путешествие? Селфи сделать хорошее!

Еще, как ни странно, Колыма может и должна стать столицей первого снега. Да, у нас холодно, все говорят: "Зябнем, мерзнем!", а снег и мороз - наше богатство, которое надо грамотно использовать.

В этом году в области произошло прорывное событие: в рамках социального партнерства мы вложили 100 миллионов рублей в реконструкцию горнолыжного комплекса "Снегорка". Когда в первые же заморозки будет благоприятная - ниже минус пяти градусов - температура для производства снега, мы буквально за неделю готовы подготовить склон. Все магаданцы знают, что в сентябре по ночам уже бывает и минус 10, и 12, и даже 16. Вот поймать такую ноченьку безветренную, и мы уже сможем начинать занятия с детьми.

Магаданские снег и мороз - это богатство, которое надо грамотно использовать для привлечения туристов на Колыму

Специально закупили траволатор - подъемник в виде транспортера в 50 метров, чтобы дети и начинающие горнолыжники, сноубордисты свободно вставали на него, а устройство по маленькому наклону поднимало их наверх. Уникальная вещь на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке.

И мы претендуем на то, что будем самыми первыми в России начинать лыжный сезон, а может, даже и в Азии. Заканчивать же его можно в конце июня или в середине июля. В этом я абсолютно уверен: опыт показывает, что наш склон на северной экспозиции, на нем можно делать искусственные ледники и кататься, по крайней мере, до июля точно.

Вот и считайте. Магадан становится туристической Меккой. Приехав сюда летом за снегом, люди будут рады и посетить бальнеологический курорт "Талая" - единственный в России санаторий за полярным кругом, и съездить на интереснейшую экскурсию на остров Завьялова, где можно на овцебыков посмотреть, и воспользоваться услугами марины - из-подо льда поднять краба. Селфи на фоне горных лыж, овцебыков и краба - это то, за чем люди обязательно поедут.

И это не сказки, это реально. Все это уже есть на Колыме.