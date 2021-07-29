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29.07.2021 05:37
Рубрика: Общество

Почему так трудно обеспечить запрос на высшее образование в Магадане

Текст: Наталья Мифтахутдинова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 170(8521)
Проблема оттока населения из Магаданской области с каждым годом становится все острее. Большая часть покидающих регион - люди до 45 лет, и в первую очередь молодежь, выпускники школ. Почему они не рассматривают возможность получения высшего образования дома, выяснял корреспондент "РГ".

Увеличим стипендии?

Единственное учреждение высшего образования, которое функционирует сегодня на Колыме, - Северо-Восточный государственный университет (СВГУ). С начала 90-х годов прошлого века в Магадане начала было формироваться сеть филиалов столичных вузов, государственных и негосударственных. Но лет десять назад их ликвидировали. Нет, монополия СВГУ не привела к всплеску поступающих в него. Зато она вызвала всплеск отъезда молодежи из региона.

Фото: Валерий Бушухин / ИТАР-ТАСС
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- Можно ли изменить ситуацию, вернув к нам филиалы лидирующих вузов? - задала я вопрос губернатору Магаданской области Сергею Носову.

- Конкуренция вещь хорошая, но мы не настолько большой регион, чтобы обеспечить загрузку преподавателей при большом количестве филиалов других университетов, - ответил глава региона. - Проблемы качества образования в СВГУ могут решаться и по-другому, просто этим нужно серьезно заняться. И требуется более жесткий контроль ситуации со стороны попечительского совета.

Кроме того, Носов уверен, что следует увеличивать размер стипендий - это тоже влияет на заинтересованность молодежи в обучении в конкретной организации. По его словам, прием в колледжи и техникумы в регионе идет быстрее чем в 11-е классы школ. И это объясняется именно стипендиями в ссузах - они выше, чем в СВГУ.

- Если есть юридическая, практическая, финансовая возможность ввести надбавку на региональные стипендии в нашем университете, то мы ее рассмотрим, - пообещал губернатор.

Но только ли в стипендиях дело?

Фото: iStock
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Установка на отъезд

- Я 17 лет проработал в системе высшего образования, возглавлял на Колыме крупнейший филиал Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Чтобы ответить на вопрос: "Как удержать системой высшего образования молодежь на территории?", нужно понять, зачем вчерашние школьники идут в вузы? Не за стипендией! И не ее размер является решающим фактором при поступлении в то или иное учебное заведение. Люди идут за профессиями, - говорит президент магаданской Ассоциации социологов, кандидат социологических наук, доцент Олег Дудник.

Он подчеркивает, что перечень специальностей, лицензированных и аккредитованных, - это визитная карточка и шансы вуза на привлечение абитуриентов. Чем длиннее такой перечень, тем больше возможностей заманить к себе на обучение.

То, каким специалистом станет студент, зависит не только от его желания учиться, но и от состава преподавателей, и от материально-технической базы вуза

- В нашем единственном оставшемся вузе от объема студентов зависит и объем финансовых средств. Идет планирование, рассчитывается количество бюджетных мест, исходя из которого государство выделяет определенную сумму. Если план выполняется, то вуз получает гарантированное финансирование. Если он перевыполняется, то на следующий год подается увеличенная заявка, и если федеральное министерство считает, что эту территорию и ее учебные заведения нужно развивать, то количество бюджетных мест делают больше, - отмечает Дудник.

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Но бывает и так, что провинциальные вузы бюджетный план не выполняют, не набирают людей на бесплатное обучение.

По мнению эксперта, здесь сказываются многие факторы. То, каким специалистом станет студент, зависит не только от его желания учиться, но и от преподавателей, и от материально-технической базы вуза. Хотя федеральный бюджет выделяет довольно весомые средства, эта база, конечно, отстает от той, которой обладают университеты и институты - лидеры отрасли. Например, геология в СВГУ и в Горном университете объективно преподается неодинаково. А многим профессиям в Магадане просто нельзя обучиться.

- Необходимо исследовать запросы молодежи на новые профили подготовки и в дальнейшем расширять их перечень в вузе. Ведь есть очень много современных специальностей, которые в регионе невозможно получить. Зато у нас переизбыток экономистов, менеджеров, юристов и так далее, - говорит бывший декан педагогического факультета университета, кандидат педагогических наук Ольга Пастюк.

Есть еще один нюанс. Для многих магаданских семей поступление сына или дочери в вузы других регионов - это шанс адаптироваться "на материке" и родителям. Установки на отъезд с Колымы очень высоки.

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- За последние 30 лет они укрепились как запрос на более или менее достойную жизнь. Если в районах области закрывают поселки, оставляя лишь райцентры, то почему люди должны мечтать здесь учиться? - задается вопросом Олег Дудник.

Исследование на тему "Почему молодежь уезжает из Магадана"? Ольга Пастюк проводила со своими студентами.

- Мы публиковали его результаты в СМИ, но вместо того чтобы задуматься, как решить проблему, министерство образования Магаданской области заявило нам, что это надуманная проблема, - сетует бывший декан.

О кадрах

Уезжают не только будущие студенты и их родители. Покидают регион и преподаватели.

- Я 11 лет проработала в СВГУ, - рассказывает Ольга Пастюк. - В прошлом году уехала из Магадана навсегда. Зная ситуацию изнутри, могу с уверенностью сказать, что дело не только в недостаточности профилей обучения, но и в качестве образования. Опытные преподаватели, профессионалы в силу различных причин покинули стены вуза.

Можно ли решить проблему?

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- Мы в свое время пытались это сделать, - вспоминает Олег Дудник. - У нас в начале 2000-х стартовала собственная программа по подготовке педагогических кадров высшей квалификации. Это был единственный в городе филиал вуза из другого региона, который подготовил за время своего существования около 15 кандидатов наук. И уже многих из них брал на подработку СВГУ, воспользовавшись готовыми специалистами. Мы не возражали. Более того, среди нынешнего руководства СВГУ есть наши бывшие кадры, и даже министр образования региона ранее поработала несколько лет штатным преподавателем в филиале Санкт-Петербургского университета управления и экономики.

Но для таких решений опять же необходимо развитие вузовской конкуренции, нужны если не другие университеты и институты, то, по крайней мере, их филиалы. Круг замыкается…

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