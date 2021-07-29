В Хабаровске установлен новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд установлен в Хабаровске 28 июля. Столбики термометров поднялись до отметки 34,8 градуса.

- Рекордно жарко было и 25-го, когда столбик термометра на агрометеорологической станции поднялся до 33,9 градуса, - говорится в сообщении Дальневосточного гидрометцентра.

В некоторых районах края отмечались еще более высокие температуры. К примеру, в горах Советско-Гаванского района сотрудники метеостанции зарегистрировали 39,6 градуса.

Как объясняют синоптики, причиной столь длительной жары и высокой влажности стал субтропический антициклон, центр которого расположился в умеренных широтах над Японским морем. По периферии области высокого давления осуществляется вынос перегретого тропического воздуха.

Однако скоро жители края и соседней Еврейской автономии смогут вздохнуть с облегчением: на смену субтропическому антициклону придет арктический, который принесет с собой долгожданное похолодание. К выходным подует северо-восточный ветер, температура воздуха опустится до комфортных значений. Ночью столбики термометров будут показывать 15-20 градусов выше ноля, днем - 20-27. При этом вероятны дожди, местами с грозами.