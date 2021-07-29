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29.07.2021 05:41
Рубрика: Общество

В Приамурье выпустили тигрицу из приморского центра реабилитации

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Центр "Амурский тигр" Фото: Центр "Амурский тигр"
Фото: Центр "Амурский тигр"

В Амурской области выпустили тигрицу, прошедшую курс реабилитации в центре реабилитации диких животных "Амурский тигр" Приморского края. Самке около десяти лет.

Как сообщили в пресс-службе центра, на реабилитацию хищница попала в апреле этого года, ее поймали в Хасанском районе Приморья. Сделали это из-за того, что она начала охотиться на собак в поселках. Подтверждены 24 таких нападения и еще одно, где добычей дикой кошки стало сельскохозяйственное животное. Сначала тигрицу пытались прогнать из жилых районов, одновременно пытаясь установить причины ее конфликтного поведения. Но эти действия были безуспешными. Тогда Росприроднадзор дал разрешение отловить зверя.

Фото: Сергей Соколов/РГ
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Уже в центре реабилитации специалисты смогли понять, почему тигрица решила охотиться именно на собак.

- Она находилась в сильном стрессе из-за потери тигрят, по всей видимости, по вине людей. Как показали тесты в реабилитационном вольере, она могла и может хорошо охотиться на крупных копытных животных, поэтому нападения на собак были по большей части вызваны "обидой". Особо отмечу, что тигрица никогда не была опасной для человека - при появлении людей или наличии освещения она всегда покидала место нападения на домашних животных. На данный момент, последствия стресса преодолены, поэтому тигрица обрела свободу. Уверен, что у нее еще будет шанс и не один обзавестись потомством, - рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

За время нахождения в центре тигрица не успела привыкнуть к людям и, по-прежнему, старается не вступать с ними в контакт, что для дикого зверя является правильной реакцией на человека. Убедившись, что она отлично охотится и будет комфортно чувствовать себя в естественной среде обитания, самку решили выпустить в природу в Амурской области, где в мае уже поселилась тигрица Санда.

Перед перевозкой в другой регион хищницу обездвижили в вольере и осмотрели ветеринары. После на нее надели спутниковый ошейник и поместили в транспортировочную клетку, где оборудована система кондиционирования для комфортного путешествия зверя. Поездку тигрица перенесла хорошо. Когда клетку доставили в место выпуска и открыли, она сразу же ушла оттуда и скрылась в лесу.

Сергей Арамилев отмечает, что впервые в России взрослую тигрицу увозят так далеко от ее привычного участка обитания, поэтому специалисты намерены пристально следить за зверем.

Выпуск тигрицы в тайгу прошел в канун Международного Дня тигра в рамках программы восстановления утраченной группировки тигра в Амурской области.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Приморский край Амурский тигр

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