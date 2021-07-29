Власти Якутии намерены узаконить сельскохозяйственные палы

С начала пожароопасного сезона в Якутии пришлось отбивать от огня 35 сел и поселков. Многие связывают частое возникновение и стремительное распространение лесных пожаров вблизи населенных пунктов… с запретом на проведение сельскохозяйственных палов.

Сельхозпалы были запрещены постановлением правительства России в 2015 году. Попытки якутян добиться того, чтобы для северного региона сделали исключение, к успеху не привели. В Москве считают: наивная вера населения республики в повышение урожайности лугов за счет пожогов ни на чем не основана. Запрет остается в силе, а в Якутии по-прежнему уверены, что сжигать сухую траву надо: за короткое северное лето она не успевает перегнить и лишь мешает пробиться новой поросли, являясь одновременно растопкой для пожаров.

- Вокруг населенных пунктов теперь настоящий порох из сухой травы и кустарников. Лесные пожары распространяются с невиданной силой, - отмечает депутат парламента республики Виктор Федоров.

Федоров не является специалистом сельского хозяйства или лесной отрасли. Он коммерсант. Но вот и глава села Магарас Горного района Владимир Текеянов считает, что во времена, когда пожоги травы разрешались, жить рядом с лесом было безопаснее. Магарас - самое настрадавшееся от горящей тайги село. Больше месяца оно находится в кольце лесных пожаров. Мужикам давно пора заготавливать сено, а они вынуждены тушить огонь. Но, как ни удивительно, глава этого села тоже ратует за возврат сельхозпалов:

- Наши деды устраивали их осенью, и весной нечему было так полыхать. А сейчас прошлогодняя сухая трава, листья за секунды сгорают, - отмечает он.

Ученые к дедовскому опыту относятся скептически, предпочитая ориентироваться на собственные изыскания. В 2018 году сотрудники Якутского НИИ сельского хозяйства провели эксперимент (он был продолжен в 2019-м, и власти региона не пожалели на это пяти миллионов рублей). В нескольких местах они разделили минерализованными полосами обширные луговины, и на одних участках выжгли сухую траву, а на других оставили.

По результатам исследований экспериментаторы пришли к следующим выводам: "Установлено, что ранневесеннее выжигание ветоши, вследствие низкой интенсивности горения и при сохранении влажности поверхностных горизонтов устраняет опасность уничтожения гумусового слоя почвы. Все это создает благоприятные условия для прорастания семян и дальнейшего их развития в степных и луговых ценозах за счет удаления опада сухих травянистых остатков, что увеличивает число всходов… Отмечено, что проведение сельскохозяйственного пала способствует усилению процессов гумификации при увеличении общей численности микроорганизмов, обусловливает резкое усиление микробиологических процессов. Наиболее интенсивно развиваются микроорганизмы, участвующие в минерализации органического вещества и превращении соединений азота в почве. При этом доля микроскопических грибов уменьшается".

Бесконтрольные пожоги стали стихией. Пока не получается ни остановить ее, ни ввести в организованное и безопасное русло

Иллюстрацией к этим заключениям стали фотографии, на которых экспериментальные луга напоминают шахматную доску. Ярко-зеленые, некогда выжженные клетки чередуются с бледно-желтыми - там молодая поросль долго не могла пробиться сквозь пожухлую траву. Опыты показали: не проводя сельхозпалы, якутские кормозаготовители немало теряют. Но это эксперимент. В жизни же все не совсем так. Многие селяне по-прежнему выжигают луга. А поскольку пожоги запрещены, делают это тайно, в одиночку. Такие палы легко переходят на лес - их некому окарауливать. Более того, нередко сгорает даже заготовленное сено.

- В прошлом сентябре город Якутск был в дыму вплоть до октября как раз из-за сельхозпалов, которые неправильно проводили в заречных районах, в результате чего возникли очень большие пожары. Из-за этого сгорело несколько тысяч тонн сена, и стоял сильный смог на огромной территории, - напомнил о событиях годичной давности глава республики Айсен Николаев.

Однако он тоже не считает запрет правильным, отмечая, что пожоги старой травы проводить надо, но они должны быть конт­ролируемыми и безопасными.

- Надо их делать в более ранние сроки весной и в более поздние - осенью. Мы пересмотрим правила подхода к сельхозпалам и примем необходимые нормативно-правовые акты, - заключил руководитель республики.

Принцип сдвигания сроков продиктован изменениями климата. Весна в Якутию в последние годы стала приходить раньше, а осенью теплые дни стали держаться дольше. Испокон веков сельхозпалы в весенние дни проводили, когда луга уже подсыхали, а в тени деревьев еще лежал снег. И в конце сентября тоже бывают такие периоды: на открытых пространствах первый снег тает и выветривается, а в тайге уже белым-бело. Такие дни люди и использовали для пожогов. Но природа изменилась, а народный календарь палов остался прежним. За пожоги наказывают, возбуждают уголовные дела, но селяне все равно жгут сухую траву, стараясь повысить плодородие лугов.

В нынешнем году первые возгорания в Якутии были зафиксированы в мае. Все они возникли вблизи населенных пунктов и по вине людей, в том числе тех, кто выжигал на своих угодьях сухую траву, не имея никаких возможностей в одиночку остановить огонь у кромки леса. Как и сами лесные пожары, бесконтрольные пожоги стали стихией. Пока не получается ни остановить ее, ни ввести в организованное и безопасное русло.

Сторонники сельхозпалов считают, что даже летом, когда никому уже не придет в голову с помощью огня удалять прошлогоднюю траву, расположенные вокруг сел невыжженные сенокосы и пастбища опасны. Раньше луга были препятствием на пути вызванных сухими грозами пожаров - на них нечему было гореть. Сейчас они покрыты горючим материалом.

- Когда были сельхозпалы, на следующий год огонь шел по ним медленнее, и удавалось быстрее "поймать" его. Под видом защиты лесов мы теперь на самом деле подвергаем их большей опасности, и все это на границах поселений, - отмечает депутат Виктор Федоров.