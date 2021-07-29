Во Владивостоке избрали нового мэра

Депутаты думы Владивостока утвердили и.о. главы администрации города Константина Шестакова в должности мэра, передает ТАСС.

Градоначальника выбирали из двух человек, за Шестакова проголосовали единогласно.

Выступая перед депутатами, глава города заявил, что горожане в основном обращаются к нему с вопросами, касающимися качества дорог, уборки территории и благоустройства.

- Это должно стать приоритетами работы мэрии, причем жители должны не только знать, что делается во Владивостоке, но и иметь возможность корректировать эту работу, - заявил Шестаков.

Также он добавил, что собирается ввести в администрации должность главного архитектора и объявить всероссийский конкурс на должность заместителя мэра по образованию.

Вторым кандидатом на пост мэра была главный специалист аппарата контрольно-счетной палаты Приморского края Екатерина Лысенкова.

Ранее должность главы Владивостока добровольно оставил Олег Гуменюк, к работе которого было много претензий как у горожан, так и у предложившего его в свое время на этот пост губернатора Олега Кожемяко.