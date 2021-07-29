Вода на южном побережье Приморья прогрелась до рекордных значений

Вода в Амурском заливе и заливе Посьета прогрелась до рекордных +28 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Примгидромет.

"В Амурском заливе такая высокая температура воды зафиксирована впервые за всю историю наблюдений", - утверждают синоптики.

Сейчас в Приморье стоит небывало жаркая и сухая погода. Днем термометры показывают +30-37 градусов. Некоторые метеостанции Примгидромета зарегистрировали превышение климатической нормы на семь градусов. В крае действует штормовое предупреждение об аномальной жаре.

Но синоптики пообещали, что скоро наступит передышка. Уже в начале августа температура воздуха в крае понизится почти на 10 градусов. Тогда же начнутся дожди.