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29.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 9,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 3356

2 Санкт-Петербург 1925

3 Московская область 1325

4 Нижегородская область 537

5 Свердловская область 499

6 Красноярский край 488

7 Воронежская область 481

8 Пермский край 446

9 Самарская область 412

10 Ростовская область 403

11 Иркутская область 398

12 Республика Крым 381

13 Омская область 377

14 Челябинская область 331

15 Оренбургская область 327

16 Хабаровский край 321

17 Волгоградская область 318

18 Ставропольский край 313

19 Астраханская область 289

20 Республика Коми 277

21 Тюменская область 277

22 Забайкальский край 276

23 Алтайский край 272

24 Брянская область 265

25 Краснодарский край 265

26 Тверская область 259

27 Приморский край 259

28 Республика Башкортостан 259

29 Ульяновская область 258

30 Мурманская область 255

31 Саратовская область 253

32 Липецкая область 244

33 Ленинградская область 244

34 Пензенская область 235

35 Вологодская область 228

36 Республика Бурятия 215

37 Калининградская область 211

38 Владимирская область 209

39 Архангельская область 207

40 Кемеровская область 204

41 Республика Дагестан 201

42 Ханты-Мансийский автономный округ 199

43 Ярославская область 197

44 Новосибирская область 196

45 Курская область 193

46 Смоленская область 188

47 Республика Хакасия 180

48 Республика Тыва 170

49 Севастополь 169

50 Республика Карелия 169

51 Новгородская область 157

52 Удмуртская Республика 153

53 Тульская область 142

54 Калужская область 141

55 Белгородская область 141

56 Костромская область 139

57 Амурская область 134

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

59 Курганская область 130

60 Рязанская область 129

61 Республика Саха (Якутия) 126

62 Республика Калмыкия 121

63 Кировская область 121

64 Томская область 120

65 Чеченская Республика 119

66 Псковская область 118

67 Ивановская область 116

68 Сахалинская область 106

69 Тамбовская область 93

70 Кабардино-Балкарская Республика 92

71 Орловская область 86

72 Республика Чувашия 76

73 Республика Мордовия 68

74 Республика Северная Осетия-Алания 63

75 Республика Марий Эл 61

76 Карачаево-Черкесская Республика 59

77 Республика Алтай 58

78 Республика Адыгея 57

79 Камчатский край 54

80 Республика Ингушетия 54

81 Республика Татарстан 52

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 30

84 Ненецкий автономный округ 11

85 Чукотский автономный округ 11

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 218 502 случая (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Москва, Орловская область, Республика Татарстан 0,22%

2. Кировская область 0,24%

3. Тамбовская область 0,25%

За последние сутки подтверждено 799 смертей:

Москва 79

Санкт-Петербург 64

Московская область 30

Краснодарский край 30

Иркутская область 29

Ростовская область 28

Нижегородская область 28

Красноярский край 23

Пензенская область 22

Свердловская область 21

Пермский край 18

Алтайский край 18

Саратовская область 17

Республика Дагестан 16

Волгоградская область 14

Челябинская область 14

Астраханская область 12

Ленинградская область 11

Липецкая область 10

Республика Коми 10

Республика Крым 10

Чеченская Республика 10

Самарская область 10

Новосибирская область 10

Брянская область 9

Владимирская область 9

Мурманская область 9

Республика Хакасия 9

Республика Бурятия 9

Тульская область 8

Оренбургская область 8

Тюменская область 8

Воронежская область 7

Вологодская область 7

Ставропольский край 7

Республика Башкортостан 7

Республика Чувашия 7

Ульяновская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Белгородская область 6

Тверская область 6

Омская область 6

Курская область 5

Орловская область 5

Смоленская область 5

Ярославская область 5

Псковская область 5

Севастополь 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Татарстан 5

Курганская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 5

Сахалинская область 5

Еврейская автономная область 5

Ивановская область 4

Рязанская область 4

Кемеровская область 4

Приморский край 4

Хабаровский край 4

Калужская область 3

Республика Калмыкия 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Марий Эл 3

Республика Мордовия 3

Удмуртская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Амурская область 3

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Новгородская область 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Магаданская область 2

Костромская область 1

Архангельская область 1

Ненецкий автономный округ 1

За весь период по России умерло 156 977 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 834 человека:

Москва 5060

Санкт-Петербург 1987

Московская область 1946

Нижегородская область 488

Свердловская область 455

Красноярский край 420

Пермский край 401

Республика Крым 395

Ростовская область 311

Приморский край 306

Тверская область 287

Воронежская область 281

Хабаровский край 269

Самарская область 260

Челябинская область 253

Омская область 239

Саратовская область 228

Ульяновская область 221

Республика Хакасия 219

Забайкальский край 217

Волгоградская область 214

Иркутская область 211

Тюменская область 209

Брянская область 206

Липецкая область 201

Вологодская область 198

Республика Дагестан 197

Оренбургская область 196

Кемеровская область 195

Ханты-Мансийский автономный округ 189

Севастополь 180

Республика Карелия 175

Владимирская область 171

Калининградская область 167

Республика Башкортостан 156

Костромская область 155

Архангельская область 155

Псковская область 147

Республика Бурятия 142

Курская область 141

Республика Коми 123

Ставропольский край 118

Новгородская область 115

Ямало-Ненецкий автономный округ 115

Белгородская область 113

Рязанская область 109

Калужская область 106

Кабардино-Балкарская Республика 105

Новосибирская область 104

Алтайский край 101

Ярославская область 100

Кировская область 99

Смоленская область 98

Тамбовская область 95

Курганская область 93

Сахалинская область 93

Астраханская область 91

Ленинградская область 80

Ивановская область 79

Орловская область 71

Мурманская область 70

Республика Чувашия 68

Республика Тыва 66

Ненецкий автономный округ 61

Тульская область 59

Амурская область 59

Краснодарский край 58

Республика Татарстан 49

Республика Мордовия 48

Удмуртская Республика 48

Республика Калмыкия 47

Республика Алтай 43

Республика Саха (Якутия) 43

Томская область 36

Республика Ингушетия 34

Пензенская область 33

Республика Северная Осетия - Алания 31

Республика Марий Эл 30

Чеченская Республика 25

Республика Адыгея 23

Магаданская область 15

Камчатский край 14

Карачаево-Черкесская Республика 10

Чукотский автономный округ 8

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 568 363.

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