За сутки в России подтверждено 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 3356
2 Санкт-Петербург 1925
3 Московская область 1325
4 Нижегородская область 537
5 Свердловская область 499
6 Красноярский край 488
7 Воронежская область 481
8 Пермский край 446
9 Самарская область 412
10 Ростовская область 403
11 Иркутская область 398
12 Республика Крым 381
13 Омская область 377
14 Челябинская область 331
15 Оренбургская область 327
16 Хабаровский край 321
17 Волгоградская область 318
18 Ставропольский край 313
19 Астраханская область 289
20 Республика Коми 277
21 Тюменская область 277
22 Забайкальский край 276
23 Алтайский край 272
24 Брянская область 265
25 Краснодарский край 265
26 Тверская область 259
27 Приморский край 259
28 Республика Башкортостан 259
29 Ульяновская область 258
30 Мурманская область 255
31 Саратовская область 253
32 Липецкая область 244
33 Ленинградская область 244
34 Пензенская область 235
35 Вологодская область 228
36 Республика Бурятия 215
37 Калининградская область 211
38 Владимирская область 209
39 Архангельская область 207
40 Кемеровская область 204
41 Республика Дагестан 201
42 Ханты-Мансийский автономный округ 199
43 Ярославская область 197
44 Новосибирская область 196
45 Курская область 193
46 Смоленская область 188
47 Республика Хакасия 180
48 Республика Тыва 170
49 Севастополь 169
50 Республика Карелия 169
51 Новгородская область 157
52 Удмуртская Республика 153
53 Тульская область 142
54 Калужская область 141
55 Белгородская область 141
56 Костромская область 139
57 Амурская область 134
58 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
59 Курганская область 130
60 Рязанская область 129
61 Республика Саха (Якутия) 126
62 Республика Калмыкия 121
63 Кировская область 121
64 Томская область 120
65 Чеченская Республика 119
66 Псковская область 118
67 Ивановская область 116
68 Сахалинская область 106
69 Тамбовская область 93
70 Кабардино-Балкарская Республика 92
71 Орловская область 86
72 Республика Чувашия 76
73 Республика Мордовия 68
74 Республика Северная Осетия-Алания 63
75 Республика Марий Эл 61
76 Карачаево-Черкесская Республика 59
77 Республика Алтай 58
78 Республика Адыгея 57
79 Камчатский край 54
80 Республика Ингушетия 54
81 Республика Татарстан 52
82 Еврейская автономная область 39
83 Магаданская область 30
84 Ненецкий автономный округ 11
85 Чукотский автономный округ 11
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 218 502 случая (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Москва, Орловская область, Республика Татарстан 0,22%
2. Кировская область 0,24%
3. Тамбовская область 0,25%
Москва 79
Санкт-Петербург 64
Московская область 30
Краснодарский край 30
Иркутская область 29
Ростовская область 28
Нижегородская область 28
Красноярский край 23
Пензенская область 22
Свердловская область 21
Пермский край 18
Алтайский край 18
Саратовская область 17
Республика Дагестан 16
Волгоградская область 14
Челябинская область 14
Астраханская область 12
Ленинградская область 11
Липецкая область 10
Республика Коми 10
Республика Крым 10
Чеченская Республика 10
Самарская область 10
Новосибирская область 10
Брянская область 9
Владимирская область 9
Мурманская область 9
Республика Хакасия 9
Республика Бурятия 9
Тульская область 8
Оренбургская область 8
Тюменская область 8
Воронежская область 7
Вологодская область 7
Ставропольский край 7
Республика Башкортостан 7
Республика Чувашия 7
Ульяновская область 7
Ханты-Мансийский автономный округ 7
Белгородская область 6
Тверская область 6
Омская область 6
Курская область 5
Орловская область 5
Смоленская область 5
Ярославская область 5
Псковская область 5
Севастополь 5
Кабардино-Балкарская Республика 5
Карачаево-Черкесская Республика 5
Республика Татарстан 5
Курганская область 5
Республика Саха (Якутия) 5
Забайкальский край 5
Сахалинская область 5
Еврейская автономная область 5
Ивановская область 4
Рязанская область 4
Кемеровская область 4
Приморский край 4
Хабаровский край 4
Калужская область 3
Республика Калмыкия 3
Республика Северная Осетия - Алания 3
Республика Марий Эл 3
Республика Мордовия 3
Удмуртская Республика 3
Ямало-Ненецкий автономный округ 3
Амурская область 3
Тамбовская область 2
Республика Карелия 2
Новгородская область 2
Кировская область 2
Республика Алтай 2
Магаданская область 2
Костромская область 1
Архангельская область 1
Ненецкий автономный округ 1
За весь период по России умерло 156 977 человек.
Москва 5060
Санкт-Петербург 1987
Московская область 1946
Нижегородская область 488
Свердловская область 455
Красноярский край 420
Пермский край 401
Республика Крым 395
Ростовская область 311
Приморский край 306
Тверская область 287
Воронежская область 281
Хабаровский край 269
Самарская область 260
Челябинская область 253
Омская область 239
Саратовская область 228
Ульяновская область 221
Республика Хакасия 219
Забайкальский край 217
Волгоградская область 214
Иркутская область 211
Тюменская область 209
Брянская область 206
Липецкая область 201
Вологодская область 198
Республика Дагестан 197
Оренбургская область 196
Кемеровская область 195
Ханты-Мансийский автономный округ 189
Севастополь 180
Республика Карелия 175
Владимирская область 171
Калининградская область 167
Республика Башкортостан 156
Костромская область 155
Архангельская область 155
Псковская область 147
Республика Бурятия 142
Курская область 141
Республика Коми 123
Ставропольский край 118
Новгородская область 115
Ямало-Ненецкий автономный округ 115
Белгородская область 113
Рязанская область 109
Калужская область 106
Кабардино-Балкарская Республика 105
Новосибирская область 104
Алтайский край 101
Ярославская область 100
Кировская область 99
Смоленская область 98
Тамбовская область 95
Курганская область 93
Сахалинская область 93
Астраханская область 91
Ленинградская область 80
Ивановская область 79
Орловская область 71
Мурманская область 70
Республика Чувашия 68
Республика Тыва 66
Ненецкий автономный округ 61
Тульская область 59
Амурская область 59
Краснодарский край 58
Республика Татарстан 49
Республика Мордовия 48
Удмуртская Республика 48
Республика Калмыкия 47
Республика Алтай 43
Республика Саха (Якутия) 43
Томская область 36
Республика Ингушетия 34
Пензенская область 33
Республика Северная Осетия - Алания 31
Республика Марий Эл 30
Чеченская Республика 25
Республика Адыгея 23
Магаданская область 15
Камчатский край 14
Карачаево-Черкесская Республика 10
Чукотский автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 568 363.