За сутки в России подтверждено 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 9,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3356 2 Санкт-Петербург 1925 3 Московская область 1325 4 Нижегородская область 537 5 Свердловская область 499 6 Красноярский край 488 7 Воронежская область 481 8 Пермский край 446 9 Самарская область 412 10 Ростовская область 403 11 Иркутская область 398 12 Республика Крым 381 13 Омская область 377 14 Челябинская область 331 15 Оренбургская область 327 16 Хабаровский край 321 17 Волгоградская область 318 18 Ставропольский край 313 19 Астраханская область 289 20 Республика Коми 277 21 Тюменская область 277 22 Забайкальский край 276 23 Алтайский край 272 24 Брянская область 265 25 Краснодарский край 265 26 Тверская область 259 27 Приморский край 259 28 Республика Башкортостан 259 29 Ульяновская область 258 30 Мурманская область 255 31 Саратовская область 253 32 Липецкая область 244 33 Ленинградская область 244 34 Пензенская область 235 35 Вологодская область 228 36 Республика Бурятия 215 37 Калининградская область 211 38 Владимирская область 209 39 Архангельская область 207 40 Кемеровская область 204 41 Республика Дагестан 201 42 Ханты-Мансийский автономный округ 199 43 Ярославская область 197 44 Новосибирская область 196 45 Курская область 193 46 Смоленская область 188 47 Республика Хакасия 180 48 Республика Тыва 170 49 Севастополь 169 50 Республика Карелия 169 51 Новгородская область 157 52 Удмуртская Республика 153 53 Тульская область 142 54 Калужская область 141 55 Белгородская область 141 56 Костромская область 139 57 Амурская область 134 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 132 59 Курганская область 130 60 Рязанская область 129 61 Республика Саха (Якутия) 126 62 Республика Калмыкия 121 63 Кировская область 121 64 Томская область 120 65 Чеченская Республика 119 66 Псковская область 118 67 Ивановская область 116 68 Сахалинская область 106 69 Тамбовская область 93 70 Кабардино-Балкарская Республика 92 71 Орловская область 86 72 Республика Чувашия 76 73 Республика Мордовия 68 74 Республика Северная Осетия-Алания 63 75 Республика Марий Эл 61 76 Карачаево-Черкесская Республика 59 77 Республика Алтай 58 78 Республика Адыгея 57 79 Камчатский край 54 80 Республика Ингушетия 54 81 Республика Татарстан 52 82 Еврейская автономная область 39 83 Магаданская область 30 84 Ненецкий автономный округ 11 85 Чукотский автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 218 502 случая (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Орловская область, Республика Татарстан 0,22% 2. Кировская область 0,24% 3. Тамбовская область 0,25% За последние сутки подтверждено 799 смертей: Москва 79 Санкт-Петербург 64 Московская область 30 Краснодарский край 30 Иркутская область 29 Ростовская область 28 Нижегородская область 28 Красноярский край 23 Пензенская область 22 Свердловская область 21 Пермский край 18 Алтайский край 18 Саратовская область 17 Республика Дагестан 16 Волгоградская область 14 Челябинская область 14 Астраханская область 12 Ленинградская область 11 Липецкая область 10 Республика Коми 10 Республика Крым 10 Чеченская Республика 10 Самарская область 10 Новосибирская область 10 Брянская область 9 Владимирская область 9 Мурманская область 9 Республика Хакасия 9 Республика Бурятия 9 Тульская область 8 Оренбургская область 8 Тюменская область 8 Воронежская область 7 Вологодская область 7 Ставропольский край 7 Республика Башкортостан 7 Республика Чувашия 7 Ульяновская область 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Белгородская область 6 Тверская область 6 Омская область 6 Курская область 5 Орловская область 5 Смоленская область 5 Ярославская область 5 Псковская область 5 Севастополь 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Республика Татарстан 5 Курганская область 5 Республика Саха (Якутия) 5 Забайкальский край 5 Сахалинская область 5 Еврейская автономная область 5 Ивановская область 4 Рязанская область 4 Кемеровская область 4 Приморский край 4 Хабаровский край 4 Калужская область 3 Республика Калмыкия 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Республика Марий Эл 3 Республика Мордовия 3 Удмуртская Республика 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Амурская область 3 Тамбовская область 2 Республика Карелия 2 Новгородская область 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Магаданская область 2 Костромская область 1 Архангельская область 1 Ненецкий автономный округ 1 За весь период по России умерло 156 977 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 834 человека: Москва 5060 Санкт-Петербург 1987 Московская область 1946 Нижегородская область 488 Свердловская область 455 Красноярский край 420 Пермский край 401 Республика Крым 395 Ростовская область 311 Приморский край 306 Тверская область 287 Воронежская область 281 Хабаровский край 269 Самарская область 260 Челябинская область 253 Омская область 239 Саратовская область 228 Ульяновская область 221 Республика Хакасия 219 Забайкальский край 217 Волгоградская область 214 Иркутская область 211 Тюменская область 209 Брянская область 206 Липецкая область 201 Вологодская область 198 Республика Дагестан 197 Оренбургская область 196 Кемеровская область 195 Ханты-Мансийский автономный округ 189 Севастополь 180 Республика Карелия 175 Владимирская область 171 Калининградская область 167 Республика Башкортостан 156 Костромская область 155 Архангельская область 155 Псковская область 147 Республика Бурятия 142 Курская область 141 Республика Коми 123 Ставропольский край 118 Новгородская область 115 Ямало-Ненецкий автономный округ 115 Белгородская область 113 Рязанская область 109 Калужская область 106 Кабардино-Балкарская Республика 105 Новосибирская область 104 Алтайский край 101 Ярославская область 100 Кировская область 99 Смоленская область 98 Тамбовская область 95 Курганская область 93 Сахалинская область 93 Астраханская область 91 Ленинградская область 80 Ивановская область 79 Орловская область 71 Мурманская область 70 Республика Чувашия 68 Республика Тыва 66 Ненецкий автономный округ 61 Тульская область 59 Амурская область 59 Краснодарский край 58 Республика Татарстан 49 Республика Мордовия 48 Удмуртская Республика 48 Республика Калмыкия 47 Республика Алтай 43 Республика Саха (Якутия) 43 Томская область 36 Республика Ингушетия 34 Пензенская область 33 Республика Северная Осетия - Алания 31 Республика Марий Эл 30 Чеченская Республика 25 Республика Адыгея 23 Магаданская область 15 Камчатский край 14 Карачаево-Черкесская Республика 10 Чукотский автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 568 363. Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от коронавируса