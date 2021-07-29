Проект первого исламского маркетплейса представили на KazanSummit 2021

В столице Татарстана в ходе международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" представили маркетплейс (онлайн-магазин электронной торговли) исламских товаров All Islam. Это интернет-площадка, где мусульмане смогут приобретать продукцию, изготовленную по стандартам "Халяль".

Сложностей с разнообразием исламской продукции у маркетплейса наверняка не будет. По словам руководителя проекта Тимура Вагапова, торговая площадка собрала самую большую базу поставщиков мусульманских товаров: одежды, аксессуаров и даже парфюмерии и косметики. Продукция, представленная в интернет-магазине, гарантированно халяльная.

Как заявил на открытии выставки министр экономического развития РФ Максим Решетников, производство продукции для мусульман стало для России новым и при этом стремительно растущим сектором экономики.