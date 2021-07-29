Ульяновских родителей бесплатно консультируют по "детским" вопросам

В 2021 году на безе четырех учреждений заработали Центры консультативной помощи родителям, благодаря чему более 30 тысяч родителей Ульяновской области получили бесплатную консультацию по вопросам воспитания и обучения детей. Центры были открыты в рамках нацпроекта "Образование"

По словам и.о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, консультативные пункты открылись в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие", Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова, Центре психолого-медико-социального сопровождения "Росток" и некоммерческой организации "Профи-центр".

- В настоящее время проведен промежуточный мониторинг по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также жителям, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения. За первые полгода такую бесплатную помощь получили 30891 человек, - отметила Наталья Семенова.

Большая часть вопросов, обратившихся в консультативные службы, касалась личностных, социально-психологических проблем родителей и детей дошкольного и школьного возраста, а также проблем детско-родительских отношений. Кроме того, на базе данных центров осуществляется поддержка по вопросам социальной адаптации детей и родителей, консультации по темам усыновления или опеки, взаимодействия родителей с образовательными учреждениями. Также для родителей детей с нарушением речевого развития предусмотрены консультации логопеда.

Специалисты центров делают акцент на просветительскую деятельность, выезжая на родительские собрания и заседания клубов. Кроме консультаций, специалисты таких служб проводят мастер-классы. Например, по организации семейного досуга, нетрадиционным техникам рисования, развивающим занятиям с детьми. Так, за психолого-педагогической помощью, в центр на базе педагогического университета обратилось девять тысяч родителей.

- Чтобы воспитать хорошего человека, успешную и гармоничную личность родителям необходима квалифицированная помощь специалистов. Именно для этого и создан наш Центр. К нам может обратиться любой житель Ульяновской области и получить услугу в удобном для него формате, - отметил ректор УлГПУ имени И.Н. Ульянова, ответственный секретарь областного отделения Национальной родительской ассоциации Игорь Петрищев.