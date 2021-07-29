В Саранске нашли труп в сгоревшей машине

В Саранске возле Ботанического сада в сгоревшем автомобиле обнаружены человеческие останки. Подозреваемый в преступлении задержан.

Как сообщил в четверг Следственный комитет по региону, страшная находка в сгоревшем авто была обнаружена 28 июля. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сотрудниками СК и уголовного розыска МВД по РМ задержан подозреваемый - им оказался 48-летний житель Саранска. Ранее мужчина был судим за разбой и изнасилование. По версии следствия, после совершения убийства он поджег автомобиль с телом.

Сгоревшая машина была зарегистрирована на 47-летнюю жительницу столицы Мордовии. Личность погибшего и причину смерти предстоит установить в ходе судебной экспертизы.