В Саратовской области при пожаре погибли пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщает пресс-служба областного управления СК, трагедия произошла в селе Наумовка Балаковского района. В ночь со среды на четверг сгорел один из частных одноэтажных деревянных домов.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела пяти человек. Погибли два пенсионера, а также их малолетние внуки - два мальчика и девочка в возрасте 1 год 8 месяцев, 4 года и 9 лет.

Причина возгорания устанавливается. Проверку по факту гибели детей проводит также прокуратура.