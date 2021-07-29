Жители Кирова пожаловались на сильный запах газа в центре города

Сегодня днем жители Кирова начали массово жаловаться в соцсетях на сильный запах газа в центре города. В ГУ МЧС по региону назвали возможную причину его появления.

На улице Преображенской спасатели нашли металлическую цистерну с остатками газообразного вещества. Возможно, она стала причиной появления запаха. Пожарные расчеты провели работу по осаждению паров газа, уточнили в пресс-службе ведомства.

Информация о пострадавших в МЧС по региону не поступала.

В официальном аккаунте правительства региона Вконтакте в ответ на жалобы жителей пояснили следующее: "По городу Кирову транспортировали цистерну с остатками сжиженного газа на утилизацию во вторчермет. При перевозке запах распространился по тем улицам, где проезжала машина. На данный момент цистерна перевезена в пункт приема металлолома, на месте работают оперативные службы".