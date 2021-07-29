"Дорожный контроль" провел мониторинг ремонта дорог в Заельцовском районе Новосибирска

28 июля в Заельцовском районе Новосибирска прошел очередной мониторинг качества ремонта дороги. На этот раз эксперты "Дорожного контроля" проверили участок улицы Плановой, конкурс на ремонт которой выиграла компания "Стройсити".

Подрядчику предстояло отремонтировать два участка дороги - это участок от Вавилова до Плановой, а также Плановой до улицы Переездной. Общая протяженность ремонта составляет 400 метров, а площадь покрытия - 7000 квадратных метров. Стоимость работ по контракту - 7,5 миллионов рублей.

- На данном этапе работы выполнены где-то на 95 процентов, можно с уверенностью сказать, что работы почти закончены. Сейчас мы проводим работы по вырубкам - вырезаем часть покрытия для проверок. Нужно замерить толщину покрытия, а затем отвезти образец в лабораторию, чтобы посмотреть основные параметры - водонасыщение и коэффициент уплотнение. Если образец не будет соответствовать нормативным требованиям, то будут определять участки, где это покрытие будет сниматься. На сегодняшний день из 85 объектов завершены работы по 42, по 16 объектам работы все еще идут, а на 27 к ним еще не приступали, - рассказал главный инженер МКУ управления дорожного строительства Константин Климов.

Депутат Олег Иванинский напомнил, что 13 июля создана группа из Совета депутатов и областного парламента, которые вместе с экспертами будут проверять расход 278 миллионов рублей, выделенных дополнительно из регионального бюджета на ремонт городских дорог.

- Мы постоянно слышим жалобы от жителей по поводу качества дорог в городе. И не раз на сессиях обсуждалась эта проблема. Сейчас очень важно, чтобы ремонт был выполнен подрядчиками качественно. Губернатор Андрей Травников уже не раз поднимал вопрос о гарантийном обслуживании дорог, так как часто сталкиваемся с тем, что проходит осень и зима, и весной покрытие смывает. Необходимо понимать - это мы недосмотрели или это вина подрядчика, и вовремя решить этот вопрос, - поделился мнением Олег Иванинский.

Группа "Дорожного контроля" продолжает мониторинг ремонта дорог в еженедельном режиме. И если выяснится, что дорожное покрытие не соответствует стандартам или разрушилось раньше времени, будут предъявлены претензии к подрядчику, его больше не допустят к проведению подобного рода работ.

Напомним, что всего этим летом за счет дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. На них депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выделили 278 миллионов рублей. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.