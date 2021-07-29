Мараловоду, мечтающему о развитии туризма, отказывают в господдержке

На берегу реки Уй в реликтовой сибирской тайге предприниматель разводит маралов, полагая, что необычные животные привлекут туристов в самый северный район Омской области - Тару. Ферма уже стала местной достопримечательностью. Вот только реальной поддержки проект, которому уже пять лет, пока не находит.

Хозяйство Петра Преде в округе знают все. И туристы на его заимке не переводятся ни летом, ни зимой - в этом Петр не ошибся. Денег с гостей "за маралов" Петр не берет, полагая, что до совершенства его ферме как туристическому объекту еще очень далеко. Он не теряет надежду довести дело до ума, создав в живописном месте не просто олений питомник, но и базу для любителей отдыха на природе с рыбалкой, тихой охотой, ягодными полянами, лыжными трассами и походами по древней сибирской тайге.

Как рассказал "РГ" Петр, мечтать о разведении маралов он начал несколько лет назад. Досконально изучив вопрос, поделился идеей со специалистами, и ее одобрили. В надежде на господдержку взялся за проект. Нашел и оформил под оленью ферму участок в тайге. Построил в кедраче дом с русской печкой и камином. Начал готовить срубы для туристических домиков. Но гранты, на которые рассчитывал сельский предприниматель, сорвались.

- Сначала мне сказали, что олени не могут быть объектом туризма, потом заявили, что такой статьи для господдержки, как "сельский туризм", нет вообще. В другом ведомстве сообщили, что маралы в Омской области, в отличие от других регионов, не являются сельскохозяйственными животными, - говорит Петр Преде. - Три года бился. Плюнул. Взял кредит. Поехал в Горно-Алтайск и купил шесть оленят.

Кстати, один олененок стоит сорок тысяч рублей. Сейчас в фермерском хозяйстве уже тринадцать маралов. Денег на обустройство питомника в тайге оленевод пока не нашел, поэтому загон расположил прямо напротив пустующей фермы у деревни Баженовка. Вот они - стройные и грациозные - выбегают всей гурьбой к хозяину, который прямо на землю высыпает овес. Впрочем, приближаться к ним не стоит.

- Маралы, конечно, прекрасные и удивительные создания, но все же это дикие звери. Когда у них начинается гон, они не только крушат все вокруг, в том числе кормушки, но и покалечить могут. А чтобы не буйствовали, надо вовремя обрезать рога, вырастающие всего за два месяца. Избавившись от десятикилограммового груза и "горячей" крови, самцы сразу успокаиваются, - поясняет Петр Преде. - А вообще маралы весьма неприхотливы. Кроме высокого ограждения, другие постройки им не нужны, легко переносят любую непогоду, самые жестокие сибирские морозы. Не животные - чудо.

И все же хозяйство требует внимания и средств. Оборудование для обрезки рогов, медикаменты, услуги ветеринара - это шестьдесят тысяч для двух рогачей ежегодно. Уязвимы олени к укусам оводов, которых в этих местах предостаточно. Рождение потомства - тоже очень ответственный момент. Когда в стаде появился первенец, фермеру сообщили, что он погиб. Петр примчался из командировки к абсолютно холодному шестикилограммовому телу с немигающими глазами. А потом выяснилось, что это нормально: оленята рождаются без температуры и запаха, мать их прячет в зарослях подальше от стойла и не подходит в течение трех дней. И только потом юного марала принимают в семью.

Чтобы начать производить продукцию из пантов, тоже нужны немалые средства, и пока Петр на это не замахнулся. Отцу четверых детей-помощников есть чем заняться: летом семья собирает травы, ягоду, сушит и готовит по старинным рецептам сибирский чай. Выращивает пшеницу и корма. Выводит породу мохнатых морозо-устойчивых свиней, которым не нужен хлев. Встречает многочисленных туристов, сопровождая к земляничникам и грибным местам, а рыбаков - туда, где клюет. Зимой - заливает огромную горку для ребятни. Прокладывает через тайгу лыжню, трассу для снегоходов. Дает приют, где гости могут согреться и перекусить.

Местные туроператоры периодически звонят Петру Преде, чтобы узнать, что он еще придумал новенького. Гости едут отовсюду, даже из столиц, иностранцы снимают фильмы. И сейчас, несмотря на пандемию, люди продолжают приезжать в кедровники и можжевеловые заросли, чтобы подышать целебным воздухом. Любопытно, что некоторые городские туристы идут в лес... покричать. Заходят в чащу, вопят, что есть мочи, и таким образом снимают стресс.

А о маральнике в тайге фермеру пока остается только мечтать - нет средств, нужна господдержка. Только один километр специальной изгороди в лесу - это порядка двух миллионов рублей. Всего же на ограждение природного питомника требуется десять миллионов. •

P.S.

Идей у Петра Преде с избытком - например, завести невиданных в сибирской тайге верблюдов (животное дорогое - 200 тысяч руб-лей). Организовать профессиональный туристический сплав по реке Уй. А для путешествий по непроходимым местам купить танкетку-вездеход. Здесь неподалеку, за Кулайскими болотами, лежит земля, именуемая "крестьянской Голгофой", куда в годы сталинских репрессий на верную гибель было сослано 25 тысяч семей "врагов народа".