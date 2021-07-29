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29.07.2021 13:03
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21

Текст: Владимир Кузьмин (Иркутск)
Премьер-министр Михаил Мишустин завершил четырехдневную рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. За эти дни он смог познакомиться с производством всех новейших российских гражданских самолетов. В четверг, 29 июля, глава правительства посетил Иркутский авиационный завод, где собирают МС-21.

В цехах завода происходит сборка новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21. Закончив опытные машины, предприятие приступило к работе над серийными экземплярами. Премьера провели по всей цепочке: от сборки отдельных секций фюзеляжа, через стенд их стыковки и до стенда для установки шасси и крыльев, сделанных уже из российских композитных материалов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран, скажем так, ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги - произвести композит", - подчеркнул Мишустин. Материалы для крыла теперь производит предприятие "Росатома" в Татарстане, а собирается оно на заводе в Ульяновске. "На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Это очень большое событие для инженеров, ученых, для технологов, потому что дает уникальные преимущества и возможности этой машины", - сказал глава кабмина.

- Профессионалы, которые занимаются авиатехникой, понимают, что конструктив, новые технологии, инновации, позволят ей быть конкурентоспособной с аналогами Airbus, Boeing и других, а других-то особо и нет. Конкурировать можно как раз за в том числе и международное место, - заметил Михаил Мишустин.

Руководство завода премьер заверил, что государство как поддерживало проект, так и продолжит это делать. "Не должно быть ни у кого никаких сомнений", - подчеркнул глава правительства.

А сам день в Иркутске у него начался с визита на площадку, где в будущем появится новое суворовское училище. Инициативу региональных властей в прошлом году поддержал президент страны. Министерство обороны выделило 6,4 миллиарда рублей, а область намеревалась открыть учебное заведение к осени этого года.

В качестве площадки выбрали территорию бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. После его расформирования в 2008 году большая часть земли и объектов заброшены. Из-за зданий и случилась задержка. Многим больше ста лет в них располагалось основанное в 1894 году юнкерское училище. И общественники подали иск в суд, поскольку региональные власти не внесли некоторые сооружения общего архитектурного ансамбля в список охраняемых государством.

Михаил Мишустин ситуацию с реконструкцией зданий назвал непростой из-за их исторического значения. Регион должен доработать проект, считает он, а также необходимо решать вопрос с финансированием. "Президент сказал, что этому училищу быть, поэтому мы должны сделать все, чтобы найти и финансирование, и возможности", - заявил глава правительства.

Сразу же определились с новой датой. Мишустин предложил закончить работы до 2023 года. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев счел разумным тогда открыть училище к 1 сентября 2023 года. "Тогда запоминаем дату", - резюмировал премьер-министр.

А еще он предложил подумать о туристическом потенциале этого места. "Людям будет интересна как история этого учебного заведения и то, что здесь происходило, так и вообще посмотреть суворовское училище. Для многих людей это не просто слово, а целая эпоха", - заметил Мишустин.

По дате завершения строительных работ в медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения вопросов нет. Строители должны сдать объекты ближе к концу ноября.

Фото: Сергей Куксин
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Но чтобы медучреждение смогло полноценно работать, в том числе, рассказал главврач, расширить медицинскую помощь детям и будущим матерям, его необходимо оснастить оборудованием. Средства на это заложены в бюджете следующего года. "Но мы можем взять на себя обязательство до 1 февраля полностью открыть эту поликлинику в случае закупки оборудования и получения всех необходимых лицензий. Если есть такая возможность, окажите нам финансовую поддержку в размере 525 миллионов рублей", - обратился губернатор к Михаилу Мишустину во время посещения медсанчасти. "Тогда мы срочно примем такое решение, и средства из резервного фонда выделим в ближайшее время", - пообещал глава правительства в ответ.

Иркутская область дополнительно получит от правительства на социально-экономическое развитие один миллиард рублей. О выделении средств глава кабмина сообщил губернатору Кобзеву. Он пообещал направить деньги в муниципалитеты, которым необходимо подготовиться к учебному году и зиме.

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