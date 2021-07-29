На Алтае за полтора года газифицируют более 100 тысяч домов

В Алтайском крае на прошлой неделе стартовала программа социальной догазификации, которая позволит подключить к голубому топливу жилые дома в тех населенных пунктах, куда газ уже провели. До конца 2022 года в регионе должны догазифицировать 103 тысячи домовладений, а в соседней Республике Алтай - четыре тысячи.

Первым участником программы в Алтайском крае стало село Точильное Смоленского района. Газопровод сюда протянули еще в 2019 году, но пока подключили только 55 домов, хотя многие селяне уже давно купили котлы и сделали внутридомовую разводку. Теперь до конца следующего года, по словам руководителя компании "Газпром газораспределение Барнаул" Романа Правдина, здесь планируют подключить 315 домовладений, а во всем Смоленском районе - 2 700.

Сегодня голубое топливо проведено в 140 населенных пунктов Алтайского края из почти 1,6 тысячи. Природным газом в регионе пользуются около 360 тысяч человек, а уровень газификации составляет примерно 16 процентов. По сравнению с общероссийским показателем в 71,4 процента это, конечно, очень мало. Потому в ближайшие полтора года в крае планируют повысить его до 26 процентов.

- В первую очередь газ подведем к одиннадцати тысячам домов, которые находятся в двухстах метрах от распределительных сетей, - сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин. - Девять тысяч из них уже подготовлено. Затем будем подключать остальные 92 тысячи домов в газифицированных муниципалитетах.

Чтобы повысить темпы газификации, в этом году в крае увеличили сумму ежегодного ре-гионального финансирования программы с 300 до 400 миллионов рублей и подписали соглашение с "Газпромом" о строительстве газопроводов-отводов до Рубцовска и Славгорода, а также девяти межпоселковых газопроводов до 21 населенного пункта. "Газпром" и его дочерние компании обещают вложить в магистральную инфраструктуру в ближайшие пять лет почти шестьдесят миллиардов рублей.

По оценке губернатора региона Виктора Томенко, из всех действующих в крае программ, рассчитанных на ближайшую пятилетку, это самая крупная. Но мало подвести газовую трубу к поселкам, улицам и домовладениям. Нужно, чтобы у жителей была возможность завести газ в дом. А сегодня в газифицированных городах и селах тысячи семей не могут перейти на голубое топливо, потому что у людей просто нет денег на дорогое оборудование.

- Сейчас мы компенсируем двадцать тысяч рублей мало-обеспеченным гражданам, но стоимость оборудования и подключения дома или квартиры доходит уже до ста тысяч рублей и более, - отметил глава региона. - Поэтому мы решили увеличить компенсации с 1 января 2022 года до пятидесяти тысяч рублей. И сейчас просчитываем возможность возвращать отдельным категориям участников программы до 75 процентов расходов, а то и в полном объеме.

С 2008 года в Республике Алтай природный газ провели в девять населенных пунктов и подключили почти 5,5 тысячи домовладений. Теперь за полтора года в этих же городах и селах планируют подключить еще четыре тысячи домов.

- Мы продолжим и строительство сетей, - подчеркнул глава республики Олег Хорохордин. - В ближайшие пять лет "Газпром" обещает инвестировать в их прокладку около пяти миллиардов рублей, чтобы газифицировать еще тринадцать сел Майминского и Чемальского районов и тринадцать микрорайонов Горно-Алтайска.

Прямая речь

Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации:

Социальная газификация - это вопрос справедливости. Ведь несправедливо, когда одна часть села газифицирована, а другая - нет. Поэтому и была разработана программа догазификации, чтобы обеспечить подключение домо-владений к голубому топливу. Причем малоимущие, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны должны получить базовый набор оборудования со значительной скидкой или вообще бесплатно. Установку котла, счетчиков, внутренней разводки, газовой плиты планируется компенсировать отдельным категориям граждан в размере 50, 75 и 100 процентов от стоимости.