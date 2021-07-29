Работодатели области получат компенсации за трудоустройство безработных

Работодатели Новосибирской области присоединились к федеральной программе субсидируемого найма. Это значит, что государство компенсирует предприятиям затраты на создание рабочих мест для официально зарегистрированных безработных и выпускников учреждений высшего и среднего профобразования. Компенсация за каждого трудоустроенного составит более 50 тысяч рублей.

В регионе эта работа проводится при содействии областного министерства труда и социального развития. Об этом сообщил министр труда и соцразвития Ярослав Фролов. Работа включает взаимодействие с работодателями и подбор кандидатов на трудоустройство.

Министр отметил, что в Новосибирской области 246 работодателей подали заявки на участие в программе субсидируемого найма и заявили о 978 вакансиях. Уже трудоустроено 205 безработных граждан.

В программе идет речь о гражданах, официально зарегистрированных в качестве безработных в центрах занятости на 1 января 2021 года. Под ее действие попадают также выпускники учреждений высшего и среднего профобразования 2020 года, которые не нашли постоянную работу и встали на учет в центрах занятости.

Выплата компенсации работодателям перечисляется тремя траншами: первый - после отработанного сотрудником месяца, второй - еще через три месяца, третий - через полгода с момента трудоустройства безработного. Господдержку можно использовать на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

Для участия в программе работодатель должен направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России" с указанием свободных рабочих мест и вакантных должностей. После этого специалисты центров занятости населения подберут кандидатов.