С омских чиновников взыскали за ненадлежащее выполнение нацпроектов

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вынес предупреждение региональным министрам за ненадлежащее выполнение нацпроектов "Экология" и "Демография" в Омской области.

Одним из поводов визита Дмитрия Демешина в Омск стали поручения президента Владимира Путина, которому в рамках ежегодной "Прямой линии" горожане пожаловались на частые выбросы загрязняющих веществ.

Действительно, по данным регионального минприроды, с начала этого года в омский центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило 4 465 сигналов о загрязнении атмосферного воздуха. Глава государства обещал помочь в решении проблемы. А кроме того, поручил активизировать работу по ликвидации свалок в рамках нацпроекта "Экология". До сих пор у двух из четырех полигонов ТКО нет даже проектов рекультивации. Еще один оказался сырым и отправлен на доработку.

- В этой связи министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов как ответственное лицо предостережен. И в случае непринятия мер к надлежащему выполнению нацпроекта может быть привлечен к установленной законом ответственности, - заявил Дмитрий Демешин. - Мы также выработали другие решения, которые повлекут за собой изменения ситуации с атмосферным воздухом в Омске.

Помимо руководителя минприроды, прокурорское взыскание получил также министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев. Причина - проволочки в выполнении нацпроекта "Демография".

Дмитрий Демешин лично проинспектировал, как идет строительство детского сада на улице 1-й Станционной. На возведение объекта, который так ждут омичи, государство выделило 167 миллионов рублей. Но, как говорится, не в коня корм. Здание готово на шестьдесят-восемьдесят процентов, и сдать его к 20 августа этого года строители точно не успевают.

- Сроки, которые были указаны в контракте, не выполняются. Профильному министру вынесено предостережение. Перед региональной и районной прокуратурами поставлена задача - контролировать эту ситуацию, - пояснил Дмитрий Демешин.

В областном минстрое подтвердили, что работы на объекте идут с двухмесячным отставанием от графика. Подрядчика уже оштрафовали на 120,5 тысячи рублей, еще на двадцать тысяч рублей - компанию, осуществляющую строительный контроль, за ненадлежащее исполнение обязанностей. Число рабочих на стройплощадке выросло вдвое - до шестидесяти человек.

Справка

Омской области, за последний год в ведомство обратились 27 тысяч граждан. Требуют прокурорского реагирования проблемы отсутствия питьевого водоснабжения в 41 селе. Без работы и постоянного официального заработка остаются более 18 тысяч омичей. До конца года в регионе необходимо расселить 184 жилых помещения, провести капремонт 747 домов. Свыше пятисот дольщиков и более шести тысяч сирот нуждаются в предоставлении жилья.