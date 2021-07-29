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29.07.2021 15:23
Рубрика: Общество

Сибиряки наткнулись на древнее захоронение, копая выгребную яму

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В селе Криводановка Новосибирской области местные жители обнаружили древнюю могилу, из которой достали череп. Как передает KP.Ru, находка была сделана на дачном участке, когда хозяйка решила разместить на новом месте туалет.

Фото: iStock
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Копать яму она доверила сыну, который и обнаружил в земле пожелтевший череп. Там же лежали останки костей и некий диковинный гроб. Дачники вызвали полицию, а те, разобравшись что криминального следа в находке нет, сообщили археологам. Ученые объявили, что неожиданно найденное захоронение относится к концу XVIII - началу XIX века. Покойника тогда похоронили в гробу-колоде, то есть выдолбленном из ствола дерева.

Примечательно, что сама Криводановка втрое старше Новосибирска, сведения о деревне в этом месте появляются уже при Петре I, около 1720 годов, когда в этих местах появились первые переселенцы. Однако археологи вполне уверены, что останки принадлежат более поздним обитателям живописного уголка у реки Обь и озера Плес.

- После зачистки места были выявлены фрагменты керамики, которые позволили датировать найденное погребение XVIII-XIX веком, - отметили в Институте археологии и этнографии СО РАН. - Кто-то из местных жителей был похоронен здесь в деревянном гробу-колоде. Череп и другие артефакты мы взяли для исследований, а информацию передали в инспекцию по охране объектов культурного наследия. Там будут принимать решение о выявлении исторического памятника и его границах.

По словам ученых, после детального обследования и анализа памятник вполне имеет шансы получить серьезное археологическое значение - наряду с культурным слоем другого новосибирского села Кривощеково или Умревинским острогом. Эти объекты помогают раскрыть историю освоения южной части Сибири. Однако в этом случае копать ученым придется на окраине села, где некогда было кладбище. Найденные же останки, по мнению краеведов, скорее всего, были одиночным захоронением.

В Волгоградской области обнаружили захоронения древних кочевников
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