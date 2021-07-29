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29.07.2021 00:20
Рубрика: Общество

Томский вуз принял первых студентов-путешественников

Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
В Томский политехнический университет приехали первые студенты, которые воспользовались пилотной программой по развитию студенческого туризма.
Томский политех, как и другие 14 вузов страны, ждет новых студентов-путешественников. Фото: пресс-служба ТПУ Томский политех, как и другие 14 вузов страны, ждет новых студентов-путешественников. Фото: пресс-служба ТПУ
Томский политех, как и другие 14 вузов страны, ждет новых студентов-путешественников. Фото: пресс-служба ТПУ

Екатерине Болдыревой и Арине Хасановой не пришлось долго ехать или лететь. Они - из соседнего Новосибирска и учатся на втором курсе в Сибирском институте управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Екатерина рассказала, что информацию о программе студтуризма случайно увидела в одной из соцсетей. Так был решен вопрос, куда поехать летом. Заявку для проживания в кампусе ТПУ студентки заполнили на федеральной платформе: студтуризм.рф.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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ТПУ предложил для размещения таких туристов свой санаторий-профилакторий на улице Усова. Он располагается в самом центре Томска - в Европейском квартале недалеко от исторической зоны корпусов "политеха". Стоимость проживания обойдется всего в 100 рублей в сутки.

- Здесь около 90 свободных мест, каждая комната рассчитана на проживание двух, трех и четырех человек. Мы приняли решение, что заселение будет возможно при наличии прививочного сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов назад, - прокомментировал и.о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев. - У приезжающих в Томск будет уникальная возможность побывать на действующем исследовательском ядерном реакторе, попасть в центр управления полетами, в лабораторию виртуальной реальности...

В ТПУ сообщили, что на сегодня от студентов из других регионов поступило 15 заявок на индивидуальные заезды.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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