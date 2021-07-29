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29.07.2021 12:18
Рубрика: Общество

Ученые разработали алгоритм, снижающий вредные выбросы в мегаполисах

Текст: Дмитрий Машуков

Доктор физико-математических наук Лев Маергойз предложил способ улучшения экологии мегаполисов в период "черного неба". Так называют режим неблагоприятных метеорологических условий, которые вводится в городах, например, при отсутствии ветра и способствует накоплению в воздухе вредных выбросов промышленных предприятий.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Ведущий научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработал математическую модель, позволяющую управлять снижением наиболее вредных выбросов. Этот алгоритм, по мнению ученых, поможет уменьшить концентрацию загрязнений. Он определяет квоты выбросов, площади их распространения и плотность населения в контрольных зонах, сообщает издание Сибирского отделения Российской академии наук.

Разработанный доктором наук алгоритм рассчитывает допустимое для каждого источника загрязнения количество выбросов за определенный временной период. "Мы предлагаем алгоритм, который распределяет объем вредных выбросов между предприятиями-источниками во время неблагоприятных метеоусловий с учетом принципа: чем вреднее выбросы источника, тем меньше их приходится либо на душу населения, либо на единицу площади контрольной зоны", - рассказал Лев Маергойз.

Результаты исследования опубликовал "Сибирский журнал индустриальной математики".

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