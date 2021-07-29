В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма

Жителя Кемеровской области заподозрили в попытке реабилитации нацизма. Материалы уголовного дела собраны по статье о публичном распространении сведений, касающихся днях воинской славы, памятных дат и связанных с осквернением символов воинской славы, а также выражающих явное неуважение к обществу, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 32-летний кемеровчанин разместил в соцсетях информацию, содержащую неуважение к памятным датам, связанным с трагическими событиями Второй мировой войны. На публикацию обратили внимание сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного ГУ МВД.

Следователи уверены, что житель Кузбасса действовал умышленно и полностью осознавал публичную опасность своей публикации. В рамках расследования назначена историко-психолого-лингвистическая экспертиза, будет установлено, содержат ли сведения оценку, унизительную для участников военных действий.

Известно, что подозреваемый сотрудничает со следствием. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за попытку возбуждения вражды и унижение человеческого достоинства.