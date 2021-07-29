В Новосибирске создадут уникальный клапан для детского сердца

Ученые новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина работают над созданием прототипа уникального искусственного клапана, который будет использоваться в детской кардиохирургии.

Как отмечают в пресс-службе клиники, устройство для лечения пороков сердца у малышей не имеет аналогов в мире. Прототип представляет собой самораскрывающийся протез клапана легочной артерии для транскатетерной имплантации.

Он будет обладать сразу несколькими конструктивными преимуществами перед зарубежными изделиями. Например, улучшенную биосовместимость, которая достигается за счет створчатого аппарата из уникального тканеинженерного материала.

Малоинвазивный метод установки клапана позволит заменять патологический участок оттока крови из правого желудочка в легочную артерию без проведения открытой операции на сердце и подключения маленького пациента к искусственному кровообращению. Дети именно с таким пороком составляют большую часть педиатрической группы больных кардиохирургического профиля.

Протез, прототип которого создают новосибирские специалисты, будет доставляться к нужному участку артерии благодаря катетеру через кровеносный сосуд. Это позволит избежать тяжелых осложнений, которые, порой, возникают при открытых операциях. При этом необходимый срок пребывания малыша в стационаре сократится до 2-3 дней.

Сама система доставки протеза будет в несколько раз тоньше, нежели у мировых аналогов, что дает возможность устанавливать искусственный клапан детям, весом менее 30 килограммов.

Каркас искусственного клапана будет создан из нитинола, особого сплава, который обладает так называемой памятью формы. Створчатый аппарат, фиксированный на каркасе, предлагается производить из ксеноперикарда, биологического материала, прошедшего антикальцевую обработку.

В свою очередь, тканеинженерный материал, над разработкой которого еще работают ученые, обеспечит функциональную схожесть с собственным клапаном сердца.