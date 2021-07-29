В Новосибирском зоопарке показали любящих рыбалку кошек

Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии представителей редкого вида кошачьих - виверровых кошек. Вся жизнь этих удивительных животных связана с водой, а за особое мастерство в добыче себе пропитания они получили второе название - кошки-рыболовы.

Как рассказали в зоопарке, повадки диких зверей не пропадают даже в условиях, когда хищники полностью обеспечены едой. Дело в том, что в вольерах этих питомцев, которые содержатся в Новосибирске с 1977 года, есть бассейны и в теплые деньки водоплавающие кошки с удовольствием плескаются в них. А когда им приносят обед, деловитые охотники несут рыбу в бассейн и потом самостоятельно вылавливают ее из воды - не зря на их лапах есть перепонки.

Начиная с 1997 года виверровые кошки с новосибирской пропиской регулярно приносят потомство, а биологи наблюдают, как растут и развиваются котята чудо-животных. Самка рано знакомит детенышей с водой - плавать они начинают примерно тогда же, когда и ходить. Даже находясь на суше, малыши предпочитают играть с водой, стаскивая в свой тазик различные игрушки и веточки. Лапами и хваткими зубами они отрабатывают охотничьи маневры.

- Каждый котенок виверровой кошки очень важен и учитывается в международных программах сохранения вида, - подчеркивают новосибирские специалисты. - В странах юго-восточной Азии, родных местах для виверровых кошек, их популяция сокращается. Зоопарки стремятся сохранить этих удивительных созданий.