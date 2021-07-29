В области одобрили модернизацию коммунальных сетей Новосибирска и Черепанова

Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области одобрил масштабные инвестиционные проекты, направленные на модернизацию сферы ЖКХ и энергетики Новосибирска и Черепанова.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, областная поддержка инвестпроектов позволит предприятиям обновить оборудование и выступит фактором, сдерживающим рост тарифов.

- Нужно создать прецедент. Коммунальные системы изношены - это факт. Мы заинтересованы в том, чтобы стимулировать собственников в обновлении оборудования. Инвестор получает поддержку от государства, а департамент по тарифам следит, чтобы это решение было учтено как сдерживающий фактор от роста тарифа, - прокомментировал глава региона Андрей Травников.

В городе Черепанове уже модернизированы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе восемь угольных котельных заменены на газовые, построены и реконструированы почти 15 километров сетей. Общий объем инвестиций составил 718,1 миллиона рублей, из них 60 процентов выделил Фонд модернизации ЖКХ, по 20 процентов - Новосибирская область и частный инвестор, которому по решению совета будет оказана господдержка.

Жители Черепанова уже оценили по достоинству первые результаты проведенной работы. Согласно мониторингу, который проводится в городе с ноября 2020 года, от них не получено ни одной жалобы на качество теплоснабжения.

В Новосибирске также готовят к реализации масштабный проект. Заместитель генерального директора - директор Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" (СГК) Андрей Колмаков рассказал о предстоящей реконструкции, модернизации и развитии системы централизованного теплоснабжения Новосибирска.

Члены инвестсовета в правительстве региона рассмотрели возможность предоставить инвестору инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на прибыль организации путем расширения сферы применения областного закона № 142, а также мер господдержки.

Как известно, в Новосибирской области механизм ИНВ работает с 2019 года. Благодаря инициативе президента РФ, озвученной во время Послания Федеральному Собранию, появилась возможность компенсировать регионам из федерального бюджета две трети выпадающих из-за предоставления бизнесу ИНВ доходов. Соответствующее постановление правительства РФ подписано, правила и условия компенсации утверждены. На получение дотаций могут претендовать регионы, внедрившие инвестиционный стандарт. Министр экономического развития региона Лев Решетников доложил губернатору, что Новосибирская область намерена активно участвовать в данной работе.

Губернатор Андрей Травников особо подчеркнул, что во главу угла при реализации инвестпроекта должны быть поставлены экономическая целесообразность и надежность работы всей системы.

Совет по инвестициям в целом поддержал техническую часть программы СГК.

Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска, министерству ЖКХ и энергетики и департаменту по тарифам детально рассмотреть каждый проект по выводу из эксплуатации существующих малых источников тепла.

- Если малые котельные необходимы для поддержки циркуляции в случае ЧП, их ни в коему случае из работы выводить нельзя, - обратил внимание глава региона.

Губернатор предложил одобрить применение ИНВ при условии максимального привлечения федеральных инструментов.

- Использование региональных мер поддержки должно быть учтено при будущих тарифных решениях - как в случае с проектом в Черепаново, - резюмировал глава области.