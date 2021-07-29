В Приангарье медсестру интерната осудили за истязание ребенка-инвалида

Октябрьский районный суд Иркутска признал бывшую младшую медсестру Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых виновной в истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом сообщил сегодня главк Следственного комитета по Иркутской области.

По информации следствия и суда, в 2019 году в областной детской больнице проходил лечение ребенок-инвалид в сопровождении медицинской сестры. В клинику они поступили из упомянутого дома-интерната. Медработница жестоко обращалась с подопечным, и ее действия зафиксировала видеокамера - запись была размещена в социальных сетях.

Суд приговорил сотрудницу интерната к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-медсестру взяли под стражу в зале суда.