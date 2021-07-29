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29.07.2021 09:03
Рубрика: Происшествия

В Приангарье медсестру интерната осудили за истязание ребенка-инвалида

Текст: Дмитрий Машуков

Октябрьский районный суд Иркутска признал бывшую младшую медсестру Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых виновной в истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом сообщил сегодня главк Следственного комитета по Иркутской области.

Медсестру новосибирской больницы уволят за жестокое обращение с детьми

По информации следствия и суда, в 2019 году в областной детской больнице проходил лечение ребенок-инвалид в сопровождении медицинской сестры. В клинику они поступили из упомянутого дома-интерната. Медработница жестоко обращалась с подопечным, и ее действия зафиксировала видеокамера - запись была размещена в социальных сетях.

Суд приговорил сотрудницу интерната к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-медсестру взяли под стражу в зале суда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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