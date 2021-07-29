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29.07.2021 18:23
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО

Текст: Евгения Думанская

На совещании в Пятигорске министр экономического развития РФ Максим Решетников презентовал модели экономического развития субъектов СКФО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Татьяна Барыбина
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Как отметил Решетников, модели, по сути, являются "дорожными картами" по повышению инвестиционной привлекательности регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Куратор СКФО, вице-премьер РФ Александр Новак добавил, что в Минэкономразвития подготовили проект программы развития региона до 2035 года, который уже находится на рассмотрении в правительстве.

По мнению полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, важно создать привлекательные условия для инвесторов, не забывая при этом о рациональном и бережном отношении к уникальным свойствам местных курортов.

Решетников во время совещания сказал, что отдельно следует рассматривать сферы, которые нацелены на внутренний рынок, в первую очередь, это ЖКХ и торговля. Еще одна важная задача - борьба с теневой занятостью.

"Легализация трудовых отношений позволит четко отслеживать число занятых, уровень оплаты труда <...>Мы понимаем, что на Северном Кавказе это тема острая. И мы вместе с коллегами из ФНС здесь планируем организовать несколько пилотных проектов, направленных на легализацию бизнеса", - сказал министр.

В регионах Экономика Правительство Минэкономразвития Правительство Вице-премьеры СКФО

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