65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки

В Петербурге иммунная прослойка от COVID-19 достигла 65 процентов. Именно столько совершеннолетних жителей Северной столицы вакцинировались или имеют естественный иммунитет против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец во время пресс-конференции в ТАСС.

Прививки сделали более 1,2 миллиона горожан. Ежедневно на пункты вакцинации приходят около 19 тысяч человек. В комздраве, опираясь на данные о записях на прививку, полагают, что этот же темп сохранится минимум месяц.

В то же время Лисовец отметил, что среди тех, кто сделал прививки, есть умершие, однако во всех случаях у пациентов наблюдались тяжелые сопутствующие патологии или сердечно-сосудистые заболевания. Но это крайне редкие и исключительные случаи: в целом, если факторы риска отсутствуют, вероятность заболеть или попасть на больничную койку снижается в двадцать раз, резко уменьшается и опасность летального исхода.