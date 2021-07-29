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29.07.2021 00:05
Рубрика: Экономика

Готовы ли инвесторы вкладываться в развитие индустрии гостеприимства

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Ростуризм запустил первую в нашей стране федеральную программу льготного кредитования отельеров. Предпринимателям предлагают займы на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев по ставке от трех до пяти процентов годовых на 15 лет. На эти цели правительство РФ выделило 18,8 миллиарда рублей. Мера поддержки рассчитана до 2024 года. Будут ли в российских регионах востребованы долгосрочные проекты по развитию индустрии гостеприимства в условиях ярко выраженной сезонности турпотока и санитарно-эпидемиологических ограничений? Ответ на этот вопрос мы искали с помощью представителей туристической отрасли.
Солнечные часы - одна из достопримечательностей курорта Светлогорска, который в этом году переживает туристический бум. Фото: Ульяна Вылегжанина Солнечные часы - одна из достопримечательностей курорта Светлогорска, который в этом году переживает туристический бум. Фото: Ульяна Вылегжанина
Солнечные часы - одна из достопримечательностей курорта Светлогорска, который в этом году переживает туристический бум. Фото: Ульяна Вылегжанина

Льготные кредиты можно направить только на строительство или реконструкцию достаточно крупных гостиниц: не менее трех звезд, с фондом от 120 номеров или площадью от пяти тысяч квадратных метров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в офисных или торгово-развлекательных комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.

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Первые получатели меры поддержки пока не определены. Однако известны критерии отбора инвестиционных проектов. Отельер должен получить документы на землю, разработать бизнес-план, а сам проект - пройти согласование в кредитном комитете банка. На решение о выдаче льготного займа будет влиять, какой объем средств уже профинансировал будущий собственник, какую долю собственных средств инвестор готов вложить в проект.

Как полагают эксперты, востребованность льготных кредитов будет существенно разниться в зависимости от региона. Сдерживающим фактором здесь являются пороговые значения, связанные с площадью, номерным фондом и звездностью гостиниц.

К примеру, на Русском Севере, в том числе в Карелии и Вологодской области, просто нет смысла строить крупные средства размещения, уверены игроки туротрасли. Туда едут насладиться красотами природы, отдохнуть от суеты, а не пожить в очередном "человейнике".

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- С одной стороны, нам бывает сложно, а в пиковые даты и вовсе невозможно разместить большие группы туристов, - отмечает региональный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Вологодской области, заместитель директора вологодского туроператора Тамара Журавлева. - С другой стороны, я не уверена, что Вологодской области нужны крупные отели. 50-60 номеров - вот это в самый раз.

В Псковской области, по словам директора псковского бюро путешествий, регионального представителя РСТ Светланы Барановой, нехватка отелей остро ощущается в периоды длинных праздников, а также в выходные с мая по ноябрь. Но среднегодовая загрузка отелей в допандемийные времена не превышала 30-40 процентов.

- При такой доходности бизнеса говорить о нехватке отелей нельзя, - подчеркивает Светлана Баранова. - Псков - удивительный региональный центр, где нет ни одного сетевого отеля. На мой взгляд, это сильно тормозит развитие въездного туризма, ведь иностранцы ищут понятный им уровень сервиса. Нет больших отелей. Самая крупная гостиница, "Рижская", 1984 года постройки, может вместить 340 гостей в своем 251 номере. Видимо, номерной фонд от 120 номеров не совсем интересен местному бизнесу. Да и ограничения последнего года больно ударили по гостиничной сфере. Даже внешний инвестор, если ему и будет интересен Псков, должен серьезно подумать над прибыльностью данного бизнеса.

Льготные кредиты можно направить только на строительство или реконструкцию крупных гостиниц: не менее трех звезд, с фондом от 120 номеров

А вот в Калининградской области, по словам председателя региональной Ассоциации предприятий индустрии туризма, руководителя крупной калининградской туристической фирмы Светланы Слепенок, не хватает средств размещения всех типов, от апартаментов до пятизвездочных отелей. Регион переживает настоящий туристический бум. Сюда едут и туристы, привыкшие к отдыху в Турции, и путешественники, ностальгирующие по поездкам в европейские страны.

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По итогам года областные власти не без оснований планируют выйти на рекордный показатель в два миллиона туристов. При этом туристический поток в самый западный российский регион все же имеет ярко выраженную сезонность. С мая по сентябрь 296 калининградских отелей, гостевых домов и санаториев, способных принять около 18 тысяч путешественников, работают едва ли не на пределе своих возможностей.

На вопрос, не будут ли новые средства размещения простаивать с октября по апрель, калининградский эксперт отвечает: все зависит от набора предлагаемых услуг. Если разработать, к примеру, комплексные недельные или двухнедельные оздоровительные туры, предоставлять хорошие скидки, наладить качественную систему all inclusive, клиенты найдутся и в межсезонье.

- Сейчас пользуются популярностью спа-программы, программы расслабления и релакса, - комментирует ситуацию Светлана Слепенок. - Если все правильно организовать, предоставлять востребованные услуги круглый год, простоя не будет. Хороший пример - польский город Колобжег. Он так же, как и курорты Калининградской области, расположен на побережье Балтийского моря, но славится Колобжег не пляжами. Там расположено множество трехзвездочных и четырехзвездочных отелей, которые предоставляют комплексные программы профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЛОР-органов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. То есть мы говорим об оздоровлении, но не в стенах санатория советского типа, а в стенах отеля с питанием all inclusive. Стоит отметить, что до закрытия границ особой популярностью туры в Колобжег пользовались именно в межсезонье, когда отельеры предоставляли хорошие скидки.

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Санкт-Петербургу, по мнению директора Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии Екатерины Шадской, не хватает недорогих качественных отелей категории 3-4 звезды. Это утверждение касается и многих других российских регионов.

- Такие гостиницы подходят для размещения групп россиян и иностранцев, - поясняет Екатерина Шадская. - В их пользу охотно сделают выбор и самостоятельные путешественники, сравнивая с предложениями по аренде квартир. Строго говоря, сейчас в большинстве субъектов СЗФО дефицита номерного фонда нет. Но качественные отели нужны всегда, тем более растущим туристским территориям. Естественно, мы говорим о нормальном положении вещей на рынке, когда открыты границы, отсутствуют жесткие ограничения для прибытия из других регионов РФ, не находится под запретом экскурсионная деятельность, работают театры, музеи, доступны развлечения и так далее. В нынешних же условиях строительство новых отелей и реконструкция старых гостиниц - это работа исключительно на перспективу. И понятно, что только с поддержкой государства, на льготных условиях найдутся инвесторы, готовые этим заниматься.

Тем временем

В Калининградской области запустили региональную программу кредитования отельеров. Предпринимателям, которые взяли займы на строительство отелей и санаториев после 1 августа 2020 года, регион компенсирует до 80 процентов затрат на уплату процентов. Сейчас завершается сбор заявок. Предполагается, что получателей новой меры поддержки объявят в августе. Объем бюджетного финансирования программы в текущем году составит 150 миллионов рублей, в следующем году - 250 миллионов.

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